«Il segreto dell’Avis? È parte del paese» 

Inviata

Paulilatino. «Un record? Non esageriamo, il fatto è che c’è un forte legame con la comunità: noi facciamo parte del paese e il paese fa parte di noi». Bruno Floris è un uomo gentile e misurato. Da una casetta di pietra affacciata su vico Satta, dove ha sede l’Avis di cui è presidente e che ha contribuito a fondare, non cerca meriti e guarda ai numeri – di tutto rispetto – con un certo distacco. In questo borgo sull’altopiano del Guilcier un cittadino su quattro – tra quelli idonei – è donatore: il 25% del totale. «A facilitare le cose c’è il fatto che io sono un medico, dirigevo il laboratorio analisi dell’ospedale di Ghilarza, e dunque alle donazioni ci penso io insieme alle infermiere. Non abbiamo il problema del personale».

Quando è nata questa sezione?

«Nel 1994, ma già prima c’era un gruppo di donatori autonomi che aveva adottato due bambini microcitemici: si organizzavano raccolte periodiche, tutti insieme si prendeva il bus per Cagliari e poi si faceva un pranzo sociale».

Quanti soci contate?

«Circa 248».

L’ultima raccolta com’è andata?

«Era il 27 settembre, la prossima sarà il 24 ottobre. È andata bene, vanno sempre bene, ma per carenza di infermieri non possiamo superare le 28 sacche. Prima ne raccoglievamo di più».

Perché?

«Per il tempo a disposizione delle infermiere».

Qualche donatore viene respinto?

«Sì, facciamo le prenotazioni, come in aeroporto: se manca qualcuno o qualcuno non è idoneo viene sostituito».

Persino il 14 agosto avete raccolto 27 sacche.

«Questo è un record. Il sistema funziona perché ci sono dei meccanismi di inclusione dell’associazione nel contesto sociale del paese: siamo sempre presenti».

Come?

«Con iniziative alle quali partecipano anche i ragazzi: l’ultima è stata Avis sotto le stelle, in primavera CamminAvis, a Carnevale ZippolAvis, a Natale abbiamo lo stand e le castagne arrosto, prepariamo l’albero. Siamo riusciti a convincere il Comune a darci un giardino che era abbandonato e organizziamo feste nel piazzale, rassegne, facciamo l’aperiAvis».

Il donatore più longevo?

«Ce ne sono diversi, Carlo Urgu è arrivato a 112. Ma ne abbiamo sei o sette intorno ai 100, Piero Carta ne farà cento sabato».

Quante vite si possono salvare con questi numeri?

«Basta salvarne anche solo una, in Sardegna consumiamo 110mila sacche all’anno e ne produciamo circa 80mila».

Una storia che non dimenticherà?

«Quella di Susy, una ragazza di Ghilarza. Gli era stata diagnosticata una malattia del sangue e aveva emorragie continue: bisognava cercare di tamponare la situazione. Ricordo che in una mattina all’ospedale abbiamo raccolto più di cento sacche, tutte per lei».

Come conquistate i ragazzi?

«Con le nostre attività e poi ci sono le borse di studio Avis. Il donatore più giovane ha 18 anni e sabato ci sarà un nuovo ingresso, Luca donerà per la prima volta».

Donando si fa prevenzione?

«Sì, da quando ho inserito il test del psa nella batteria di esami c’è chi ha scoperto un tumore alla prostata».

La sanità in crisi complica le cose?

«Sì, è un fatto organizzativo. Se tutto funzionasse meglio, si raccoglierebbe di più».

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