Il segretario di Stato Vaticano celebra la messa dell’Assunta 

Sono iniziati ieri i tre giorni di festeggiamenti in onore dell’Assunta che si svolgono tra il centro montano di Baunei e la frazione costiera Santa Maria Navarrese. Ieri sera, come da tradizione secolare, due giorni prima della festa solenne in calendario il 15 agosto, il simulacro della Vergine è stato accompagnato in processione da Baunei a Santa Maria. Oggi, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, si terrà la processione in mare, con partenza dal porticciolo turistico; al rientro verrà celebrata in porto la S. Messa. Domani i festeggiamenti più tradizionali, con la messa celebrata alle 11 nella piccola chiesa medievale dell’Assunta. Alle 19 altra messa solenne presso l’Anfiteatro, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano - e concelebrata da monsignor Antonello Mura. Al termine della messa serale i componenti del “Comitato Fedales 1974” che quest’anno organizzano i festeggiamenti in collaborazione con le parrocchie di Baunei e Santa Maria Navarrese, accompagneranno il simulacro della Vergine Assunta, in processione su un carro a buoi, fino all’uscita di Santa Maria, in direzione di Baunei, alla presenza dei Carabinieri a cavallo e dai Cavalieri di Baunei, con la partecipazione dei gruppi folk Sant’Anna di Tortolì e "Ogliastra". In tarda serata, nell’Anfiteatro della Piazza Principessa di Navarra, a partire dalle 22, chiuderà i tre giorni di festa lo spettacolo di musica tradizionale del gruppo “A ballare”, con Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda.

