«Il segno: quattro dita per chiedere aiuto» 

«Usate questo segnale per chiedere aiuto». Il cartello - con tanto di immagine esplicativa - è stato affisso all’interno del camposanto di via Marconi dal personale dei servizi cimiteriali del Comune, come supporto alla campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Un’iniziativa a pochi giorni dalla giornata internazionale dedicata - domani - e proprio mentre le cronache nazionali raccontano ancora - purtroppo - episodi di femminicidio. «Tutto il personale addetto ai servizi cimiteriali, in solidarietà alle donne per le innumerevoli violenze subite in questi ultimi tempi e per un forte richiamo all’opinione pubblica, porta a conoscenza di chi ancora non fosse informato che per convenzione internazionale il “gesto delle quattro dita” può essere usato come richiesta d’aiuto qualora ci sia un impedimento da parte di chi sta per subire un qualsiasi tipo di violenza».

É l’appello scritto nel foglio appeso dentro il cimitero, che riporta anche un invito finale qualora si dovesse presentare una situazione di emergenza: «se vedi questo segnale, chiama il centro antiviolenza 1522 o le forze dell’ordine». (f. l.)

