Il segno delle donne nell’evoluzione della società sarda 

Otto volti, otto storie e una terra che brilla attraverso il coraggio, la determinazione e il talento delle sue figlie. Al Teatro Doglio di Cagliari, l’ottava edizione del premio “Feminas”, organizzato da Coldiretti Donne Sardegna, ieri ha celebrato il valore delle donne sarde che, nel lavoro, nelle istituzioni, nella scienza, nell’arte, nella cultura, nel sociale, nell’informazione e nello sport, hanno lasciato un segno profondo dando lustro all’Isola.

Le scarpette rosse

Non una semplice premiazione, ma un inno alla parità di genere e un manifesto per una società più giusta e inclusiva. Le scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza di genere, hanno aperto la cerimonia come monito e promessa di un cambiamento necessario. Le parole di Maria Gina Ledda, coordinatrice di Donne Coldiretti Sardegna, hanno dato il via all’evento: «Le donne sono il fulcro del lavoro e delle nostre comunità, ma il loro valore ancora oggi non è pienamente riconosciuto».

Ogni donna premiata ha portato con sé una storia che intreccia sacrificio e successo, passione, tradizione, innovazione e tenacia. Tra le premiate, Marina Calderone, ministra del Lavoro, ha ricevuto un riconoscimento non solo per il suo ruolo istituzionale, ma per la sua dedizione nel difendere i diritti dei lavoratori e promuovere una società più equa. «Questo premio parla di casa, di radici, di donne che hanno trasformato le difficoltà in opportunità», ha dichiarato, sottolineando come la Sardegna sia per lei fonte inesauribile di ispirazione.

Guardando all’occupazione, materia strettamente attinente alla sua delega ministeriale, Calderone ha ricordato che «c'è un’importante inversione di tendenza in senso positivo, sia per quanto riguarda quella giovanile nel suo complesso che nello specifico per l'occupazione femminile. Le donne hanno bisogno di supporti, certamente per poter anche coniugare tutti i ruoli che svolgiamo. C'è bisogno di politiche di conciliazione, di servizi, di strumenti che consentano di lavorare anche laddove c'è un'esperienza genitoriale, e poi di poter avere una genitorialità condivisa».

La terra, il marmo, il canto

Accanto a lei, figure altrettanto straordinarie: donne come Maria Itria Secci, 89 anni, testimone vivente della storia dell’agricoltura sarda. «Alle giovani – è stata la sua raccomandazione – dico di amare la terra, di amare l'ambiente, di collaborare con le istituzioni, di chiedere ciò che è necessario chiedere e soprattutto di avere pazienza e di non arrendersi mai». O come Antonella Pantaleo, scienziata che ha portato la sua ricerca dalla lotta alla malaria fino agli esperimenti in assenza di gravità: «Per me questo riconoscimento vale più di un Nobel, perché arriva dalle donne della mia terra», ha detto.

E poi ancora l’arte di Caterina Lai, capace di trasformare il marmo in poesia, e la voce inconfondibile di Elena Ledda, che ha fatto del canto uno strumento di memoria e identità. Mentre Elvira Serra, giornalista e scrittrice, ha raccontato la Sardegna al mondo: «Ho lasciato l'Isola ormai 27 anni fa, però ce l'ho nel cuore ed è lì che la trovo ogni volta che mi manca». Invece Maria Teresa Maccioni, campionessa mondiale di tiro al volo, e Marilena Rimini, presidente della sezione di Sassari dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie), hanno incarnato il coraggio e la generosità che da sempre caratterizzano le donne dell’Isola.

L’iniziativa, come ha voluto sottolineare Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, «non è solo un momento di celebrazione, ma una testimonianza di ciò che si può ottenere con passione, competenza e determinazione». Parole che trovano eco in quelle del direttore regionale Luca Saba: «Queste donne hanno trasformato il lavoro, lo studio e l’arte in un racconto di riscatto e orgoglio per l’intera Sardegna».

