Il Segariu è tornato nella sua nuova casa 

Il Segariu è tornato a “casa”. I biancorossi riprenderanno a giocare le partite del campionato di Prima categoria girone B sul manto erboso sintetico del Comunale, dove già da fine gennaio avevano ricominciato ad allenarsi. Il modo migliore per riprendere ritmo in una stagione travagliata per la compagine allenata dal tecnico Mauro Vargiu, subentrato a novembre al suo predecessore. La posizione in classifica non è delle migliori, i playout distano pochi punti. Non è semplice giocare sempre in trasferta, seppur a pochi chilometri da casa: allenamenti a Villanovafranca, gare ufficiali a Guasila (poche) e Villamar (la maggior parte).

Per rifare l’impianto e sostituire il vecchio campo in terra battuta con un moderno fondo in erba artificiale il Comune ha investito una ingente somma, cui si è aggiunta quella che l’amministrazione cittadina si è impegnata per realizzare le tribune coperte. Sarebbero in arrivo anche 180 seggiolini coi colori sociali bianco rossi da installare nelle nuove gradinate. Per finire, parcheggi interni sia per gli atleti sia per il pubblico. A pochi passi di distanza da qualche anno di c’è anche un campo di calcio a 5: una piccola cittadella sportiva in uno dei più piccoli centri della Marmilla.

La società, dal presidente Antonio Vargiu sino al Direttore Sportivo Ardau, consapevole dei problemi logistici dovuti ai lavori, si è mossa in anticipo, prima del via della stagione è andata incontro ai suoi tifosi praticando sconti sull’acquisto dell’abbonamento per le partite “casalinghe”. Con un ringraziamento ai Comuni ed alle società che la hanno ospitata in questo girovagare.

