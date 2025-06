Il sedicenne che ritrae gli uccisi celebri  

Nella galleria espositiva allestita nell’ex Blocchiera Falchi, Vasco Piludu ha messo in vetrina il suo estro creativo. Tra le caricature e i disegni anche un ricordo di Mirko Farci, il ventenne di Tortolì ucciso l’11 maggio 2021 dall’ex compagno della madre. Sedici anni, autodidatta, l’artista di Tortolì ha esposto nei giorni scorsi nella struttura di via Eleonora d’Arborea messa a disposizione dall’amministrazione comunale che ha così sostenuto l’iniziativa. Un’esposizione che ha saputo emozionare e sorprendere, attraversando con il disegno temi profondi e variegati: dalla legalità, con ritratti e caricature dei magistrati vittime di attentati mafiosi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alla musica, con interpretazioni originali di artisti come Rose Villain e Vasco Rossi, passando per il mondo dei cartoons.

Fin da piccolo Piludu ha manifestato talento artistico incoraggiato anche dalla famiglia. «L’amministrazione comunale crede e investe nei giovani e nel loro talento, riconoscendo nella creatività un motore di crescita individuale e collettiva», hanno commentato dalla maggioranza comunale. Alla mostra hanno preso parte, fra gli altri, la presidente del Consiglio, Mara Mascia, e l’assessora alla Cultura, Rita Cocco, portando il saluto dell’amministrazione e sottolineando l’importanza di offrire spazi e visibilità alle nuove generazioni.