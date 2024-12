Il Seddori raggiunge la vetta Quaterna della Villamarese  

Le squadre Uisp scendono in campo anche sotto le feste. Lo scorso weekend si è infatti giocato per la nona giornata del campionato Over.

In testa

Vola alto l’Asd Seddori e tocca la vetta a quota diciotto in classifica, ma con una partita in più rispetto al Real Putzu coocapolista. Nell’anticipo di venerdì il colpaccio esterno ad Ales porta le firme dei bomber Floris e Masili. Il 2-0 aggrava la crisi di un Ales piombato al terzultimo posto, con una sola vittoria (lontana oltre un mese fa) e due pareggi all’attivo. Dopo due ko di fila, torna al successo la Polisportiva Villamarese 2023, con una quaterna sul campo della Polisportiva Guasila 2022, che invece incappa nella seconda sconfitta consecutiva (dopo quella a tavolino del turno scorso a Decimoputzu). Rinviate a data da destinarsi Monreale Calcio-Stella Rossa Villacidro e Real Putzu- Sant’Andrea Frius. Gli Amatori Guspini infine superano di misura (rete di Agus) la Polisportiva Isili, che il 15 gennaio recupera la sfida con l’Ales. Ha riposato la WS10 Senorbì.

Sosta per le Coppe

Il torneo Over si ferma per la sosta, lasciando la scena alle Coppe. Nella Coppa Nazionale (ex Coppa Italia) il 3-4 gennaio si disputano le due semifinali in gara unica Real Putzu-Polisportiva Villamarese 2023 e Asd Seddori-Polisportiva Guasila 2022. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, l’accesso alla finalissima del 22 marzo si decide ai tiri di rigore. Il prossimo fine settimana sarà una giornata di semifinali anche per la Coppa Amatori: in programma il turno di andata tra Polisportiva Isili-Amatori Guspini e Stella Rossa Villacidrto-WS10 Senorbì.