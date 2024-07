Il Secret Service ammette:  «Il 13 luglio abbiamo fallito» 

Washington. «La missione solenne dei servizi segreti è proteggere i leader della nostra nazione. Il 13 luglio abbiamo fallito»: lo afferma la direttrice dei Secret Service Kimberly Cheatle nelle dichiarazioni preparate per l’audizione di ieri davanti alla commissione di vigilanza della Camera dopo l’attentato a Donald Trump. Lo riferisce la Cnn. «In qualità di direttore del Secret Service degli Stati Uniti, mi assumo la piena responsabilità per qualsiasi errore nella sicurezza», prosegue. L’agenzia, si legge nelle dichiarazioni preparate da Cheatle, «eve sapere cosa è successo e muoverò cielo e terra per garantire che un incidente come quello del 13 luglio non si ripeta. Pensare a cosa avremmo dovuto fare non è lontano dai miei pensieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA