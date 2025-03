Il secondo successo di Elisabetta Orrù 

Il successo nella prova Challenge di dieci chilometri conquistato dall’atleta sinnaese Elisabetta “Lisa” Orrù, del Cagliari Marathon Club, è maturato in 31 minuti e 33 secondi. «Avevo vinto l’edizione di due anni fa», commenta sorridente al traguardo, «l’anno scorso non ho potuto partecipare per via di un infortunio».

Orrù ha preceduto di 2 minuti e 48 secondi Enrica Pintor, che correva invece per Isolarun, mentre un minuto dopo ha tagliato il traguardo la terza classificata Benedetta Cao, del Cus Cagliari. Distaccata non di molto Gioia Re Carboni Pireddu, anche lei del Cus Cagliari.

La quinta posizione è stata di Marta Ibba dell’Atletica Buddusò con un tempo di 35 minuti e 37 secondi, davanti a Paola Corona del gruppo sportivo Atletica Ogliastra.

Con quasi sei minuti di distacco dalla vincitrice ha tagliato il traguardo in settima posizione Gisella Saba dell’Asd Ampa Training, oltre un minuto più tardi ha concluso il doppio percorso da cinque chilometri Katarina Sulikova della Runcard.

Nona posizione per Sara Aurelitano, dell’Asd Atletica Monteponi di Iglesias con un tempo di 7 minuti e 8 secondi più lungo rispetto alla prima classificata. Decimo posto in graduatoria per Giorgia Mura del Cagliari Marathon Club, dunque compagna di squadra di Lisa Orrù.

