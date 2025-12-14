VaiOnline
Dopo gara.
14 dicembre 2025

«Il secondo gol, che amarezza...» 

Il tecnico rossoblù: la sconfitta non rende giustizia alle cose buone fatte 

«La sfortuna nel calcio non esiste. Altrimenti si perde di vista quello che si fa in settimana». Così Piscane, senza fare giri di parole. «Mi piace fare riferimento alla partita a 360° e pensare anche che nel primo tempo abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman. Lui, d’altronde, ha fallito qualche gol di troppo. E allora, in questo caso dovremmo parlare di fortuna».

Insomma, per l’allenatore rossoblù il Cagliari avrebbe dovuto far di più per evitare quei gol a difesa schierata. «E' stata una partita giocata con personalità, contro una squadra che veniva da una vittoria importante contro il Chelsea che aveva una buona carica di energia. Prendere il secondo gol come lo abbiamo preso mi lascia una grande amarezza perché non rende giustizia a tutto quello che si è fatto».

I singoli

L'allenatore si sofferma anche sulla posizione in attacco di Folorunsho. «Borrelli ha preso una botta alla caviglia e non era in condizioni ottime. In questo momento Folorunsho, in quella posizione, ci può dare maggiore profondità. E quando l’ho messo in quella posizione ci siamo riusciti». Borrelli: «In questo momento è l’attaccante cardine. Dietro di lui, per caratteristiche simili, c’è solo Pavoletti. E Folorusho all’occorrenza».

In difesa

Pesa l’assenza di Mina in difesa. Ma Pisacane, su questo, non cerca alibi. «È ingiusto parlare dell’assenza di un singolo. Veniamo da una partita importante dove abbiamo ottenuti tre punti con la Roma. E c’erano gli stessi. Bisogna mettere l’accento su quelle cose che non ci hanno fatto portare un punto a casa».

Sull’assetto tattico: «Stiamo proseguendo sulla falsariga di Napoli. Malgrado le assenze stiamo andando su quella direzione. La squadra fa sempre un passettino in avanti da un punto di vista del gioco, consolida sempre più le idee e anche con l’Atalanta lo ha fatto».

