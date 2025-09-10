«Il secco? Pochi ritiri e bidoni piccoli» 

A Samassi cresce il malcontento per la gestione della raccolta del secco non riciclabile. Bidoni troppo piccoli, buste lasciate per strada e l’obbligo di tenersi i rifiuti in casa per due settimane sono le principali criticità segnalate dai cittadini.

I disagi

Erika Gallus racconta: «Prima era stato detto che se il nuovo mastello non bastava si poteva usare anche quello vecchio. Giovedì scorso invece ho trovato le buste ancora lì: il bidone senza codice non andava più bene. Con due mastelli riuscivamo a buttare tutto, ora restiamo con la spazzatura in casa». Problemi simili per Vitalina Pittau: «Hanno preso solo la busta nel nuovo bidone e il resto lo hanno lasciato. Mi sono dovuta caricare i sacchi in macchina e portarli all’ecocentro. Noi siamo in dieci a casa: un bidone ogni due settimane è troppo poco».

L’incontro

Il vice sindaco e assessore all’ambiente Giacomo Onnis spiega: «L’obiettivo è ridurre i costi e produrre meno secco, così i cittadini pagano meno perché stiamo conferendo meno all’impianto di smaltimento. Per le famiglie numerose la ditta sta valutando soluzioni. Se si divide bene non si produce molto secco: bisogna cambiare approccio, fare attenzione. Se nei sacchi trovano plastica, vetro o materiali da ecocentro, non li ritirano». Per chiarire i dubbi, il Comune ha convocato un incontro pubblico per oggi alle 17 nell’aula consiliare insieme alla ditta che gestisce la raccolta: «Un’occasione per capire cosa va o non va nel secco, evitare errori e cercare soluzioni».

Il capitolato

Sul tema interviene anche Gabriele Littera, presidente dell’Unione delle Terre del Campidano che ha affidato il servizio: «L’appalto è stato studiato tra il 2015 e il 2018 ed è entrato in vigore nel 2022. Con la sostituzione dei mastelli sono emerse molte utenze sconosciute e da allora il ritiro avviene solo dai contenitori registrati. Tutte le frazioni valorizzabili possono essere conferite senza limiti, ad eccezione del secco. L’obiettivo di partenza di questo appalto e delle amministrazioni che al tempo lo hanno costruito è utilizzare tutti gli strumenti possibili per arrivare a un tasso di raccolta differenziata. I contenitori hanno dimensioni stabilite per motivi di peso e perché, in media, dovrebbero bastare a una famiglia. In questi mesi abbiamo cercato di capire le criticità. Qualsiasi cambiamento porta critiche, ma i dati di luglio mostrano già un netto miglioramento nella differenziata. L’ultimo passo sarà la tariffa puntuale».

