Il sax di Jan Garbarek sul palco di Dromos 

Un’icona del jazz che viene dal nord, Jan Garbarek, è il grande protagonista del concerto in programma stasera a Oristano, uno degli appuntamenti di maggior spicco dell’intero programma del festival Dromos. Il sassofonista norvegese salirà alle 22 sul palco di piazza Duomo, con il pianista e tastierista tedesco Rainer Brüninghaus, che fa parte del suo gruppo da più di trent’anni, il bassista brasiliano Yuri Daniel e il poliedrico percussionista indiano Trilok Gurtu. Domani, sempre dalle 22, in scena Fatoumata Diawara, già protagonista del festival nel 2018 con una memorabile esibizione all’Anfiteatro di Tharros. La cantante maliana, una delle rappresentanti più vitali della scena musicale africana, è attesa a Oristano nel segno del suo nuovo album, “London Ko”, coprodotto l’anno scorso con Damon Albarn (leader dei Blur e fondatore dei Gorillaz), dove le sue radici mandinka si uniscono con influenze afrobeat, jazz, pop, elettroniche e hip hop.

Suggestioni a Sarroch

Ultima serata, oggi a Sarroch, per il trittico di appuntamenti di Mare e Miniere, rassegna itinerante di musica, teatro e danza di matrice popolare, quest’anno alla diciassettesima edizione, organizzata dall’associazione culturale Elenaledda Vox. Al Parco Siotto, con inizio alle 21.30 e ingresso gratuito, “La via del pepe”, spettacolo musicale tratto dall’omonimo libro di Massimo Carlotto (edizioni e/o) pubblicato nel 2014, con le illustrazioni di Alessandro Sanna. “Una finta fiaba africana per europei benpensanti”, come recita il sottotitolo, che narra di un giovane migrante, naufrago nel suo viaggio verso Lampedusa; una fiaba ironica e commovente che tocca il dramma delle migliaia di esseri umani alla deriva nel Mediterraneo, spinti dalla fame e dalle guerre. Prendendo spunto dal racconto dello scrittore padovano, la cantante Elena Ledda e la voce recitante di Simonetta Soro con l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere (Mauro Palmas al liuto cantabile, Marcello Peghin alla chitarra, Silvano Lobina al basso, Marco Argiolas al clarinetto e Andrea Ruggeri alle percussioni), daranno forma a un affresco in musica e parole sui temi del viaggio, della morte e della speranza, in uno spettacolo capace di trasfigurare il reale persino nei suoi aspetti più difficili. Firma i testi delle canzoni Maria Gabriela Ledda, mentre le musiche originali sono di Mauro Palmas.

