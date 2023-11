Il satellite vigila sulla raccolta dei rifiuti 

Grazie ai dispositivi satellutari gps sarà sempre possibile sapere in tempo reale dove si trovano i mezzi che effettuano la raccolta differenziata, e un responsabile vigilerà sul rispetto del capitolato d’appalto: la Giunta comunale di Pula ha approvato il progetto per il servizio di igiene urbana per il 2024-2031. La gara per la scelta dell’operatore economico, come già accaduto in passato, sarà portata avanti dall’Unione di Comuni Nora e Bithia che ha lavorato al capitolato d’appalto per i comuni di Teulada, Domus de Maria, Pula, Villa San Pietro e Sarroch che assieme rappresentano circa 15.000 abitanti. Una scelta che permetterà alle cinque amministrazioni locali di ridurre le spese e di sfruttare l’organizzazione territoriale del servizio per ottenere risparmi che si tradurranno in bollette più basse per i cittadini.

Percorsi monitorati

Pula, con le sue undici zone residenziali sparse sulla costa che nel periodo estivo fanno aumentare sensibilmente il numero degli abitanti, è il Comune che più di tutti attende le migliorie che il nuovo appalto dovrebbe garantire. La vice sindaca, Elisabetta Loi, introduce le novità: «La presenza di un rilevatore satellitare a bordo di ciascun camion permetterà di verificare il percorso affrontato da ogni mezzo, evitando così che ci siano zone periferiche in cui non vengono raccolti i rifiuti. Inoltre, per la prima volta, verrà introdotta la figura del direttore dell’esecuzione, obbligatoria in base alla nuova normativa, che avrà la funzione di verificare nel dettaglio che il contratto venga eseguito come previsto dal capitolato».

Isole ecologiche

Stefano Deidda, assessore ai Servizi tecnologici e all’Ambiente, spiega come uno degli obiettivi del nuovo bando per la gestione del servizio sia quello di garantire una ripartizione dei costi più equa: «Nel 2022 il nostro Comune ha speso 1 milione e 500mila euro per il ritiro e il conferimento dei rifiuti. Con un efficientamento del servizio già esistente e l’introduzione di alcuni correttivi siamo certi di riuscire a ridurre i costi. Il servizio nelle comunioni che si affacciano sul mare, dove i mezzi non riescono a entrare sia perché le strade sono private sia perché sono troppo strette, continuerà a essere garantito dalla presenza delle isole ecologiche».

Orari da rivedere

Ilaria Collu, capogruppo di “Siamo Pula”, ricorda come quella pulese sia una popolazione molto attenta al rispetto della raccolta differenziata: «I pulesi sono stati sempre molto virtuosi. Per ridurre ulteriormente il costo del servizio si potrebbero creare isole ecologiche non solo per i condomini, in modo da ridurre il ritiro porta a porta. Giusto sarebbe anche riorganizzare il passaggio dei mezzi: il ritiro del vetro alle 5 del mattino – conclude Collu – disturba il sonno dei cittadini».

