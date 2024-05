Il Sassuolo torna in gioco 

Sassuolo 1

Inter 0

Sassuolo (5-3-2) : Consigli; Toljan (41' s.t. Missori), Erlic, Kumbulla, Ferrari, Doig; Henrique (41' s.t. Racic), Lipani (26' s.t. Obiang), Thorvestd (14' s.t. Boloca); Pinamonti, Laurientè. In panchina Pegolo, Cragno, Pedersen, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Viti, Volpato. All. Ballardini

Inter (3-5-2) : Audero, Pavard, De Vrij, Bastoni (25' s.t. Buchanan); Dumfries (15' s.t. Cuadrado), Frattesi (25' s.t. Barella), Asslani (29' s.t. Klaassen), Mkhitaryan (15' s.t. Arnautovic), Carlos Augusto; Lautaro, Sanchez. In panchina Sommer, Di Gennaro, Sensi, Thuram, Calhanoglu, Bisseck, Dimarco, Damian. All. S.Inzaghi

Arbitro : Marchetti di Ostia

Rete : Laurientè al 20' pt

Reggio Emilia. Come all'andata, il Sassuolo batte nuovamente l'Inter e riaccende le proprie sperane di salvezza. Una vera bestia nera gli emiliani di Ballardini per i neo campioni d'Italia, visto che le uniche due sconfitte in campionato per la squadra di Inzaghi sono arrivate solo contro i neroverdi. L'Inter, pur lasciando a riposo diversi titolari, si è presentata a Reggio Emilia con una formazione in grado di fare la differenza contro un avversario che solo vincendo avrebbe potuto tornare in corsa. Inoltre con questa sconfitta senza segnare gol, l'Inter interrompe una serie di 42 gare consecutive in cui ha sempre realizzato una rete. E non potrà nemmeno puntare a superare quota 100, ma almeno sperare di andare oltre i 97 punti all'epoca di Mancini.

La partita

Gara iniziata a ritmi bassi, Sassuolo guardingo, Inter che accetta di non forzare. Il gioco staziona a centrocampo fino al 16' quando Audero si deve allungare per deviare il tiro di Lipani. Si vede Lautaro che sfiora il gol che gli manca dal 28 febbraio, mandando sull'esterno della rete. A sorpresa il vantaggio del Sassuolo: Doig si prende gioco di Dumfries e serve l’accorrente Laurientè che mette la palla all'incrocio. C'è la reazione dell'Inter ma non è serata per Dumfries. Passaggio filtrante per l'esterno olandese che non inquadra la porta. Al 28' ci prova Sanchez, attento Consigli che respinge il pericolo. La squadra di casa pur correndo prevedibili rischi, resta in partita senza fare le barricate. Quasi alla fine del primo tempo, annullato il pari dell'Inter per un fuorigioco millimetrico di Lautaro, autore della rete. Il controllo al Var suggerisce all'arbitro Marchetti di cambiare la decisione dopo la convalida del gol. Nella ripresa l'Inter ci prova in modo poco convinto: al 35' Kumbulla è decisivo su Arnautovic, nell’unica occasione costruita dai nerazzurri, alla decima sconfitta contro il Sassuolo su 22 gare giocate.

