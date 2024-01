Il Sassuolo sulla strada della Primavera rossoblù 

Prima sfida del nuovo anno per il Cagliari Primavera. I baby rossoblù affrontano oggi il Sassuolo al Crai Sport Center (fischio d’inizio alle 12.30). Il match valido per la 16ª giornata mette in palio punti pesanti in ottica playoff. Proprio i neroverdi, con i loro 26 punti, occupano il sesto posto che ad oggi consentirebbe l’accesso al primo turno per gli spareggi scudetto. L’obiettivo playoff rimane alla portata del Cagliari e una vittoria contro gli emiliani rilancerebbe le ambizioni dei sardi, ora fermi a quota 21.

Buone sensazioni

La squadra di Pisacane aveva chiuso il 2023 con una sconfitta di misura in casa della Samp. Un ko che ha, comunque, evidenziato diverse note positive sul piano del gioco e della condizione atletica. La sosta natalizia è stata utile per ricaricare le pile e lavorare su alcuni aspetti di natura tattica. C’è, dunque, particolare ottimismo per il prosieguo della stagione. Anche perché il settore giovanile del Cagliari, ancora una volta, si sta confermando un ottimo serbatoio di talenti. (a.mat)

