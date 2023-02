Il Sassuolo si regala tre punti pesanti 

Lecce 0

Sassuolo 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin (28' st Gonzalez) Hjulmand, Maleh (35' st Askildsen); Strefezza, Ceesay (1' st Colombo) Banda (1' st Oudin). In panchina Bleve, Brancolini, Romagnoli, Helgason, Ceccaroni, Persson Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella. All. Baroni.

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi (15' st Thorstvedt), Obiang (15' st Lopez), Henrique; Berardi (49' st Ferrari), Defrel (15' st Pinamonti), Bajrami (38' st Ceide). In panchina Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Alvarez, D'Andrea. All. Dionisi.

Arbitro : Baroni di Firenze.

Rete : nel st 20' Thorstvedt.

Note : angoli 6 a 4 per il Sassuolo. Rec. 2' e 5'. Ammoniti: Banda, Berardi, Obiang, Baschirotto.

É il Sassuolo a fare festa grazie a Thorstvedt, che entra e realizza la rete che permette agli uomini di Dionisi di imporsi sul Lecce. Gli uomini di Baroni sono apparsi la controfigura della bella squadra ammirata a Bergamo. Tre punti pesanti per il Sassuolo, che si mette alle spalle la sconfitta casalinga con il Napoli, e che aggancia i pugliesi in una posizione di classifica un po' più tranquilla. Per il Lecce un stop forse inatteso, che ferma la sua corsa dopo tre risultati utili. Dalla panchina arriva il vantaggio neroverde: calcio d'angolo battuto a rientrare da Berardi con il mancino, Thorstvedt devia di testa e beffa Falcone per l'1-0 ospite). Per il centrocampista norvegese è la seconda rete in questa stagione in serie A.

