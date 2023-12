Il Sassuolo senza Boloca e Berardi 

Il Sassuolo prova a dimenticare la sua domenica nera per concentrarsi sulla trasferta di lunedì sera, col posticipo della Domus contro il Cagliari. Una gara che Dionisi dovrà giocare senza due titolari come Boloca e Berardi, che verranno entrambi messi dietro la lavagna dal Giudice sportivo.

Domenica bestiale

Contro la Roma il Sassuolo ha prima accarezzato il possibile colpo grosso, per poi essere ribaltato nella ripresa. Decisivo il cartellino rosso rimediato poco dopo un'ora di gioco da Boloca, espulso per un duro intervento sul giallorosso Paredes. Assenza pesante, quella dell'ex centrocampista del Frosinone, che fin qui ha giocato tredici partite, tutte da titolare, realizzando anche una rete nell'1-1 casalingo col Bologna. Ancora più pesante lo stop dell'uomo simbolo del Sassuolo, Berardi, capocannoniere dei neroverdi con 7 reti in 12 partite. Per lui prima le parole pesanti di Mourinho alla vigilia («giocatore fantastico, ma bisogna avere un pochettino di rispetto in più per gli avversari, è troppo quello che fa per destabilizzare il gioco, prendere tutti in giro, prendere rigori inesistenti») e poi il cartellino giallo, il quinto stagionale che farà scattare la squalifica di un turno. (al.m.)

