Il Sassuolo sempre in vetta 

L’ennesima vittoria del Sassuolo, questa volta sul campo della Salernitana, ultima in classifica, permette agli emiliani di consolidare il primato in Serie B. A decidere il match ci ha pensato Muahremovic (autore del gol del raddoppio dopo il gol di Russo), difensore in prestito dalla Juventus. A nulla è servito il gol di Cerri.

Seconda vittoria di fila per la Cremonese contro il Frosinone: secco 0-3 con i gol di Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Tre punti anche per il Palermo contro il Modena: i rosanero ritrovano il sorriso con Brunori e Le Douaron. Gol e spettacolo tra Cosenza e Mantova: apre Artistico, raddoppia il nuorese Florenzi, ma gli ospiti non demordono e rimontano con Maggioni e Mancuso. Anche il big match d’alta quota tra Spezia e Juve Stabia finisce in parità, così come le sfide tra SudTirol e Catanzaro (1-1) e quella tra Brescia e Samp (1-1).

