Il Sassuolo ringrazia Boloca 

Sassuolo 1

Bologna 1

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina (43’ st Pedersen), Boloca, Thorstvedt (14’ st Racic), Berardi, Bajrami (27’ st Volpato), Laurienté (27’ st Ceide); Pinamonti (43’ st Defrel). Allenatore Dionisi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri (1’ st Posch), Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis (19' st Kristiansen), Aebischer (24’ st El Azzouzi, 39’ st Moro), Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (19’ st Ndoye), Zirkzee. Allenatore Motta.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : nel pt 3’ Zirkzee, 44’ Boloca.

Note : ammoniti Lykogiannis, El Azzouzi, Berardi, Saelemaekers, Motta.

Bologna. Finisce in parità il derby emiliano ed è il risultato più giusto: Sassuolo e Bologna hanno avuto diverse occasioni ma la mancanza di precisione ha impedito a entrambe di vincere. I rossoblù si sono illusi con la rete al pronti via di Zirkzee, poi hanno lasciato campo libero al Sassuolo che ha pareggiato con Boloca. Il Bologna è al decimo risultato utile consecutivo e resta agganciato al treno per l’Europa, il Sassuolo tiene a distanza le zone pericolose.

