Il Sassuolo è vivo, il Frosinone perde e vede il baratro  

Sassuolo 1

Frosinone 0

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt (18’ st Henrique), Racic; Defrel (27’ st Boloca), Bajrami, Laurienté (38’ st Kumbulla); Pinamonti (38’ st Mulattieri). Allenatore Ballardini.

Frosinone (4-3-3) : Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri (9’ Lirola); Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini (18’ st Ibrahimovic); Soulé (39’ st Cuni), Cheddira (39’ st Kaio Jorge), Ghedjemis (18' st Seck). Allenatore Di Francesco.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Rete : 13’ st Thostvedt.

Note : Kaio Jorge (F) sbaglia un rigore al 45’ st; ammoniti Thorstvedt, Doig, Ghedjemis, Laurienté.

Reggio Emilia. Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo due mesi e trascina sul fondo il Frosinone dell’ex Di Francesco, che recrimina su un rigore sbagliato all’89’. È Thorstvedt a decidere un match che si incendia nel finale, conferma le difficoltà attuali del Frosinone (6 punti nelle ultime 15 gare) e, chissà quanto, rilancia un Sassuolo che muove la classifica dopo un lungo impasse.

Eppure non succede nulla a lungo, le squadre hanno paura. Il primo squillo è degli ospiti, con diagonale di Ghedjemis sul fondo. Il Sassuolo prova a fare la partita, i ciociari cercano di non subirla. Una conclusione di Pinamonti trova Turati (35’ del primo tempo), poi Turati spegne un tracciante senza pretese di Laurienté preservando lo zero a zero sul quale si chiudono i primi 45’.

La ripresa comincia col botto: al 7’ La Penna prima concede poi toglie un rigore al Frosinone, dopo 2’ Thorstvedt trova il gol che sblocca il match chiudendo, in diagonale, una combinazione tra Laurienté e Racic. Il Frosinone accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio con Pinamonti, la cui conclusione di esterno esce di nulla. Di Francesco per alzare il baricentro dei suoi. Dentro Ibrahimovic e Seck, ma proprio quest’ultimo e poi Lirola non sono precisi per graffiare e il Sassuolo sembra poter portare a casa la vittoria.

Ma all’89’ l’arbitro manda sul dischetto Kaio Jorge per un fallo di Ferrari ai suoi danni: il centravanti però spreca, calciando sul fondo. Il Frosinone sprofonda, il Sassuolo risale, ma la strada verso la salvezza è lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA