Il Sassuolo è a un bivio 

Continua la preparazione del Sassuolo in vista della gara dell'ora di pranzo col Cagliari domenica. Tra rassegnazione e una flebile speranza, Ballardini carica i suoi per il match da dentro o fuori definitivo o quasi. Dal campo non filtrano novità rilevanti, out Defrel, Castillejo e Berardi.

Le combinazioni

Se gli emiliani dovessero perdere con i rossoblù domenica, e se Empoli e Frosinone dovessero fare punti, per i neroverdi arriverebbe la condanna aritmetica in anticipo di una giornata. Con due vittorie e con la complicità di una serie di risultati favorevoli il Sassuolo arriverebbe a 35 punti, quota comunque molto bassa facilmente superabile dalle concorrenti. In caso di una vittoria e una sconfitta e le contemporanee sconfitte di Empoli e Frosinone nelle ultime due gare di campionato, retrocederebbe la squadra col peggior piazzamento (in questo caso toccherebbe all'Empoli) mentre per il Sassuolo ci sarebbe lo spareggio col Frosinone.

