«Il sassofono? Per sempre il mio compagno di viaggio» 

«Il sassofono sarà il mio compagno di viaggio per sempre». Vittoria Floris, 12 anni, studentessa dell’istituto comprensivo di Arbus, super premiata in diversi concorsi musicali della Sardegna, racconta la sua passione per il sax. «Lo ammetto, non è stata una libera scelta, da piccolina il mio sogno era diventare una pianista. Nel mese di ottobre, all’indirizzo musicale della scuola, mi hanno affidato il sassofono. Ci sono rimasta molto male. A fine anno, però, sono l’alunna più felice del mondo, sax per tutta la vita».

A tanto entusiasmo ha contribuito il podio al concorso musicale “Giuseppe Freschi” che si è svolto a Sassari. «Quando ho saputo di aver vinto il primo premio, ho pianto di gioia. Ora devo recuperare i soldini per acquistare uno strumento che sia nuovo e solo mio». Ricorda che quest’anno ha vinto anche un altro primo premio a Iglesias, al festival nazionale della musica dedicato a Giampiero Cartocci.

«Ringrazio i miei genitori, mamma Valentina e papà Alessio e mio fratello Antonio, mi hanno aiutato tanto, anche la mia prof Maria Cossu. Vorrei far parte della banda musicale di Arbus. Spero sia possibile».

