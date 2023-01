Il Sarroch non si ferma 

Mano fuori vincente di Alberto Di Silvestre per permettere al Sarroch di cominciare il 2023 nello stesso modo in cui aveva salutato il 2022. E garantire tre punti che fanno salire a 36 il computo totale dei mattoncini utilizzati finora dai ragazzi di coach Marco Franchi per costruire lo strepitoso primo posto nel gruppo H di B maschile.

Solidi

Cinici, compatti e sempre concentrati, i gialloblù non deludono le aspettative nemmeno in casa della Lazio, superano 3-1 (22-25, 12-25, 25-23, 17-25) gli avversari nel posticipo del dodicesimo turno e conquistano così la dodicesima vittoria in altrettante gare giocate. Uno score da urlo per Riccardo Romoli e compagni in un campionato vissuto finora con addosso l'etichetta della squadra da battere, pronta a presentarsi alla prossima sfida con la Virtus Roma (terza) forte di un vantaggio di cinque punti sul secondo posto occupato dal Campobasso. Sempre bloccata in ultima posizione e ancora a caccia del primo successo in B, invece, la Stella Azzurra, crollata proprio contro i molisani in un weekend che il Cus Cagliari, uscito ko dallo scontro diretto con la Virtus Roma, cercherà di riscattare già nel prossimo test casalingo contro il Marino (terzultimo).

Doppia amarezza

A poco più di 600 km dal Pala Luiss si conclude invece con un'altra sconfitta il primo, complicato weekend pallavolistico del 2023 per il Garibaldi. Dopo il netto 3-0 rimediato sabato pomeriggio sul campo del Cagliero, le maddalenine sono crollate in tre set (25-22, 25-14, 25-10) anche nel recupero del decimo turno giocato ieri in casa della corazzata Villa Cortese, seconda nel gruppo C di B2 femminile. Un risultato che non migliora dunque il segno sei alla voce punti in classifica delle rossoblù, bloccate al penultimo posto di un raggruppamento che vede l'Alfieri in sesta posizione e in piena corsa playoff. Sono 11, invece, i punti de La Smeralda Ossi (quartultima), attesa ora dalla proibitiva sfida con la capolista Ripalta e distante una lunghezza dalla zona salvezza. L'isola felice che il Garibaldi cercherà di avvicinare con un'impresa che dovrà partire già dal prossimo impegno casalingo sabato alle 15 contro il Novate Milanese.