Il Sarrabus diventa un’unica destinazione turistica 

Pronti i primi quarantamila euro per avviare il progetto di promozione turistica del territorio condiviso fra i cinque Comuni del Sarrabus, e cioè Muravera , San Vito , Villaputzu , Villasimius e Castiadas . Un progetto portato avanti dall’Unione dei Comuni che punta a fare del Sarrabus un’unica destinazione turistica, pur con le peculiarità di ciascun paese. Il primo passo, come deliberato dai sindaci, è la costituzione di una Dmo (Destination management organization) in salsa sarrabese, un organismo sovracomunale che coordini le strategie di promozione. «Abbiamo l’esigenza - hanno sottolineato Piu, Siddi, Dessì, Porcu e Murgioni - di garantire un nuovo slancio alla filiera del turismo del Sarrabus attraverso strategie di marketing e promozione in grado di coinvolgere tutti gli operatori del settore in modo coordinato».

Oltre ai Comuni, dovrebbero entrare a far parte della Dmo la Provincia del Sud Sardegna e la Camera di Commercio. Numerosi gli obiettivi da raggiungere nel giro di uno o due anni. Fra i tanti «il miglioramento della comunicazione turistica attraverso l’ausilio delle tecnologie digitali che prevedano un continuo aggiornamento delle informazioni, l’ampliamento dei servizi a disposizione del visitatore e delle guide turistiche, la creazione di contenuti tematici distinti per target e il potenziamento della visibilità dei canali social». La fase di avvio sarà seguita da un professionista il quale dovrà indicare, fra l’altro, la forma giuridica più idonea per la costituzione e gestione della Dmo. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA