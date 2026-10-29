Il Sarrabus adesso rischia l’isolamento 

Senza ponte e adesso anche senza il percorso alternativo sul guado. È lo scenario catastrofico che i cittadini del Sarrabus potrebbero ritrovarsi davanti nei prossimi mesi perché non ci sono neanche più soldi per la manutenzione, appunto, del guado sterrato.

Fondi che la Regione dovrebbe ristanziare a favore del Comune di Villaputzu dal momento che i circa 150mila euro messi a disposizione oltre un anno fa sono, appunto, terminati.

La lettera al prefetto

Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu ha sollecitato l’intervento della Regione e ha comunicato la grave situazione al Prefetto. «In considerazione del forte ritardo dell’intervento di manutenzione del ponte di competenza della Città Metropolitana», ha scritto fra le altre cose nella lettera inviata ad entrambi alcune settimane fa, «il Comune di Villaputzu lo scorzo 9 marzo ha avanzato all’assessorato regionale ai Lavori pubblici la richiesta di un finanziamento aggiuntivo necessario per la manutenzione del guado sterrato fintanto che non si perviene all’ultimazione dei lavori sul ponte». Ebbene, prosegue Piu, «la richiesta a tutt’oggi non ha avuto seguito». Quindi la dura conclusione: «Si comunica che il Comune, per mancanza di risorse finanziarie, non è più in grado di provvedere alla manutenzione della viabilità alternativa in prossimità del ponte sul Flumendosa, con conseguente possibile impraticabilità dello stesso».

I diritti negati

Ed infatti, dopo le (seppur minime) piogge dei giorni scorsi, sono le buche e le voragini a farla da padrone. Con alcuni pendolari che, esasperati, iniziano a fare il giro da Quirra: 35 chilometri tra andata e ritorno anziché cinque. Con in più, rispetto all’anno scorso, il caro carburante. Situazione insostenibile, come spiega il sindaco di Villaputzu nella parte finale del documento: «L’interruzione del collegamento comporterebbe un possibile innesco di azioni di protesta per effetto dei notevoli ed inestimabili danni, oltre che seri rischi sotto l’aspetto sanitario e della sicurezza dei cittadini. Non ultima, la negazione del diritto di mobilità». E quindi, «si invitano le autorità e gli enti competenti ad informare l’amministrazione comunale sulle azioni che nell’immediato si intendono intraprendere».La comunicazione è stata inviata anche alla Città Metropolitana di Cagliari e al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

La protesta ribolle

Nel frattempo i lavori di ristrutturazione del ponte sono fermi, in attesa che la seconda impresa classificata accetti (oppure no) l’incarico. Il contatore dei giorni di chiusura, aggiornato ogni mattina dal tesoriere del comitato del ponte Antonio Floris, ieri segnava 1054. Le manifestazioni di protesta – l’ultima lo scorso 26 settembre – potrebbero riprendere in maniera ancora più intensa ed eclatante.

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