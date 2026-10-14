SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
La storia.
15 ottobre 2026 alle 00:39

Il sardo Tresoldi si è preso San Siro 

Tripletta da record all’Inter per il bomber italo-tedesco (e milanista) del Club Brugge 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un centravanti nato a Cagliari, che gioca in Belgio e con l’Under 21 della Germania, ha conquistato San Siro. È Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Club Brugge che martedì ha realizzato una tripletta nella storica vittoria per 3-4 dei suoi contro l’Inter. Non una partita come le altre per lui che, tifoso milanista, ha festeggiato il triplo.

Ha già segnato 13 gol in stagione: 9 con il club e 4 con l’Under 21, fra cui un’altra tripletta contro Malta nella recente sosta. Ma non con l’Italia, bensì con la Germania, perché i tedeschi sono stati molto più rapidi nel notarlo quando era giovanissimo. E nel 2027 dovrà scegliere la nazionale maggiore.

Cecchino infallibile

Tre gol (il primo su rigore, il secondo su regalo di Josep Martínez, il terzo in ribattuta), una traversa, il premio di migliore in campo: per Tresoldi martedì è stata una partita perfetta. Tripletta da avversario in Champions League a San Siro? Mica facile. Prima di lui solo Gareth Bale nel 2010 con il Tottenham (all’Inter) e Rivaldo nel 2000 con il Barcellona (al Milan), ma il primo aveva perso 4-3 e il secondo aveva pareggiato 3-3. Lui, invece, è riuscito a vincere: record assoluto.

Il sorriso nel post partita su Sky, quando gli vengono dette le statistiche, è a 32 denti. Così come lo era stato in campo, appena prima di battere il rigore. «Una serata pazzesca, indescrivibile», ha detto. «C’erano la mia famiglia e i miei amici: era un sogno vincere, poi facendo tripletta. Per me era come un derby, ci siamo divertiti e l’avevamo preparata così».

Le origini isolane

Tresoldi è sardo di nascita. Il padre, Emanuele, è stato un difensore che negli anni Novanta ha giocato in A con l’Atalanta (poi oltre 100 presenze in B); la madre, Barbara, è argentina ma cresciuta a Bergamo. È proprio per il suo lavoro, in aviazione civile, che la famiglia si è spostata più volte passando anche per l’Isola, dove ha casa dal 1995 a Pula e dove lo zio di Nicolò per vent’anni è stato maestro di golf a Is Molas. Da piccolò, Nicolò ha giocato a tennis (pure al Tc Cagliari) e incrociato Flavio Cobolli.

«Abbiamo trascorso tanto tempo in Sardegna», aveva spiegato il padre, Emanuele, l’anno scorso a L’Unione Sarda. «Entrambi i miei figli, Nicolò e Sofia, sono nati a Cagliari: è una città alla quale siamo molto legati. Nicolò ha vissuto i primi 2 anni a Pula e poi ci siamo trasferiti a Gubbio, d’estate quando può torna spesso».

La crescita all’estero

Nel 2017, a 13 anni, Tresoldi da Gubbio si sposta in Germania per seguire la madre. Lo tessera l’Hannover, nelle giovanili, e nel 2022 la federazione tedesca gli propone di giocare nelle Under: in U21 16 gol in 27 gare. In prima squadra debutta 17enne in 2. Bundesliga, ma è al Club Brugge (pagato 8 milioni) che si consacra.

A oggi, coi belgi, 32 reti in 69 presenze, 8 in Champions con uno l’anno scorso al Barcellona. A gennaio 2025 si è parlato di interesse del Cagliari («Solo voci», aveva detto il padre), ora è duello Mancini-Klopp: «Ho già parlato con loro e le federazioni, sono nato e cresciuto in Italia ma vediamo. Prima l’obiettivo è vincere gli Europei U21 con la Germania».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Campo largo polemico: risorse insufficienti. Espa (Abc Italia): non sono garantiti i contributi figurativi per la pensione

Caregiver, primo sì alla Camera

Sostegno a chi assiste i familiari malati. Cappellacci: risposta attesa da 20 anni 
L’intervista

Fiori, un sardo-americano rossoblù: «Giovani e stadio garanzia di crescita»

È vicepresidente del Cagliari: «Il bilancio è positivo, ora lavoriamo al bando» 
Lorenzo Piras
L’emergenza

Migranti, corto circuito tra Monastir e Olbia

Richiesta di asilo respinta ed espulsione ma i comandanti rifiutano l’imbarco 
Andrea Busia
Palazzo Chigi

Il Governo riapre sullo sconto Irpef

Si valuta l’estensione dell’aliquota al 33% oltre l’attuale soglia dei 50mila euro 