Il sardo Mark Tembo è il producer di “Allucinazione collettiva” di Fedez  

È arrabbiato ma nostalgico in “Allucinazione collettiva”, bilancio amaro che Fedez a sorpresa, nel pieno della sfida a colpi di insulti con Tony Effe, ha lanciato nella notte sul matrimonio con Chiara Ferragni naufragato, tra «concorsi di colpe» e recriminazioni. Ma nella promo del pezzo, prodotta dal cagliaritano Mark Tembo (in poche ore ha raccolto oltre 23 milioni di visualizzazioni) il rapper di Rozzano è molto meno generoso.

Affari di famiglia

«Ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?», chiede all’ex Dark Polo Gang nell’epilogo (forse) del seguitissimo dissing in cui si sono rinfacciati successi e flop, abusi di sostanze, orientamenti sessuali, tirando in ballo persino incolpevoli figli minorenni. E anche con l'ex moglie Chiara Ferragni non si risparmia: «”Mio marito è una m**da” è stata la tua exit strategy».

La base

Ma del testo finale, quando ha consegnato la base che Fedez gli aveva chiesto, il producer cagliaritano Mark Tembo sapeva poco o nulla. Trentadue anni, al secolo Marco Pascalis, grande appassionato della cultura hip hop americana e afro (da cui si ispira il suo nome d’arte), ha iniziato come dj ad appena 15 anni, quando ancora andava a scuola. Producer poi lo è diventato a 22 anni. Dopo un lungo periodo a Londra «sono tornato in Italia con un obiettivo ben preciso»: affermarsi nel mondo della musica, e ce l’ha fatta. Vive a Cagliari ma lavora in giro per l’Italia: è stato dj open act di Tony Effe, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos, Dope D.O.D, Luchè, Shiva. Nella scena hip hop è noto come produttore di Real Talk dal 2020, e ha collaborato con Kid Yugi, Nerissima Serpe, Rocco Hunt, Villabanks.

Tutto molto spontaneo

Pochi giorni fa si è aperto il canale con Fedez. «È nato tutto in modo spontaneo e veloce, coi dissing è così, bisogna rispondere in fretta – racconta a L’Unione Sarda -. Lui mi conosceva, aveva sentito le mie basi e gli piacevano. E così ha contattato il mio manager che gli ha mandato le produzioni. In poche ore sono riuscito a fornirgli una cartella mirata di produzioni e ne ha scelto una». Non aveva idea di come sarebbe stata la parte rappata? «Non ho avuto bisogno di sentire anteprime. Totale fiducia sulla sua professionalità e capacità». Sullo scontro che da giorni sta monopolizzando la scena non ha intenzione di esprimersi: «Preferisco rimanere imparziale. Ma i dissing fanno parte della tradizione hip hop. Fedez e Tony Effe fanno arte e la fanno bene». Intanto venerdì chi è rimasto sveglio fino all’una di notte ha avuto, forse, una delusione: “Allucinazione collettiva” non è l'ennesimo rigurgito di strali di Fedez contro Effe, ma una sintesi degli ultimi mesi di un amore che sui social sembrava più che perfetto: il Sanremo che si è «tinto di nero», gli amici «yes man», persino un «tentato suicidio». In fondo la speranza di «un lieto fine a una favola infelice e storta». Che Ferragni rimanda al mittente, bollando il pezzo come «una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento».

