Il sardo girovago col cuore sestese: «Qui la mia casa» 

Una vita con la valigia in mano. Quella di Stefano Floris, che in tanti conoscono per il programma “Ovunque Sardi”, dove racconta i sardi di tutto il mondo, su Videolina, insieme alla compagna Tiziana Nuvoli. Stefano domani presenta nell’aula consiliare del Comune di Sestu il suo libro, “Danzando sotto la pioggia”, dalle 18.

Ma con questo paese ha un legame unico: «Sono cresciuto qui», racconta, «sestese da parte di madre, e qui ho passato le vacanze fin da piccolo. Mio padre invece è di Sanluri». Cresciuto a Roma, dove i genitori si erano trasferiti per lavoro prima di decidere di tornare in Sardegna, Stefano ricorda con affetto «la convivialità, i pomeriggi a casa di nonno Egidio Marras, che ha avuto una truppa di figli e io di conseguenza una valanga di amici e cugini». Quell’Egidio Marras che è stato poeta e cantautore, collaborando anche con la radio. Il libro nasce dall’amore di Stefano per l’Africa, dove ha lavorato per anni come guida, ma è una vera autobiografia: «Racconto tutta la mia vita tribolata, i drammi, le gioie. Sestu, l’ho conosciuta quando era davvero una realtà piccola, senza il Policlinico, Cortexandra, la Corte. E per me la festa di San Gemiliano era il momento più bello e più triste, voleva dire la fine dell’estate; qui ci sono tante persone che mi conoscono fin da piccolo, non vedo l’ora».

Dopo una vita da giramondo, oggi vive a Furtei: «Ho fatto il percorso inverso di chi lascia la Sardegna, sono l’esempio per dire che se hai veramente voglia di fare qualcosa di bello, puoi farlo ovunque. A chi ha un sogno dico: non piangerti addosso, e fai di tutto per realizzarlo».

