«Il Sardegna Open sarà bellissimo» 

Il grande evento aspetta i campioni. E’ in fase di decollo l'organizzazione del Sardegna Open, l'Atp Challenger 175 in programma dal 29 aprile al 5 maggio al Tc Cagliari. Il circolo di Monte Urpinu, dove si spera di ospitare un grande pubblico, impegnerà una trentina di persone nell'organizzazione quotidiana del torneo e una cinquantina di raccattapalle. L'attesa è alta, come spiega Lodovica Binaghi: «Un evento anche per chi si avvicina per la prima volta al tennis e che potrà godersi un bellissimo spettacolo. Siamo felici di poter ospitare una manifestazione di questo livello, una grande vetrina per l'Isola e per la città. Da parte nostra l’impegno sarà massimo per far sì che il torneo sia un successo per giocatori e pubblico».

Nel circolo

Come lo scorso anno, nel campo 13 verrà allestito lo Young Village. «Abbiamo richieste da tantissimi istituti scolastici di tutta l’Isola, che si stanno organizzando con i pullman per poter venire. Il fatto che ci siano spettatori di tutte le età ci rende orgogliosi», sottolinea il consigliere del Tc Cagliari «perché vuol dire che il tennis come il padel non ha età. Anzi, uno studio ha dimostrato che giocare a tennis allunga la vita». Anche l'organizzazione della Fitp sul posto (un centinaio le persone impegnate tra sicurezza, controlli, autisti, staff e manutentori) ha una guida sarda. L'Event manager sarà ancora una volta il sassarese Carlo Sciarra, ex dirigente della Torres, da undici anni dietro le quinte di tutte le grandi manifestazioni tennistiche che si disputano in Italia, dal Master 1000 di Roma alla Coppa Davis, dalla Billie Jean King Cup alle Next Gen, dal World Padel Tour al Beach Tennis World Championship. Il suo “esordio” fu proprio a Cagliari, nella finale di FedCup 2013 che vide le azzurre superare la Russia.

Parterre de roi

Entry list di livello assoluto, ben oltre quello di un normale Challenger (cut-off 77 Atp), aperto dal campione uscente Ugo Humbert. Sei gli italiani nel main draw: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego (vincitore in singolare e doppio dell'Atp 250 giocato sugli stessi campi tre anni fa), Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Luca Nardi. Ancora da assegnare le wild card, in attesa di vedere i risultati degli azzurri dell'Atp 1000 di Madrid. Una per le qualificazioni andrà all'algherese Lorenzo Carboni. Un'altra verrà messa in palio nel gustoso antipasto organizzato sempre sui campi del circolo di Monte Urpinu: verrà infatti assegnata al vincitore dell'Open in programma dal 22 al 26. Si affronteranno in campo sedici tennisti con cittadinanza italiana e tesserati per un circolo sardo. Lo scorso anno, vinse Alberto Sanna del Tc Cagliari.



