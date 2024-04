Il Sardegna Open abbraccia Musetti  

Lorenzo Musetti, alle 18, collauda la terra rossa di Monte Urpinu. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi potrebbero fare altrettanto, dando alla vigilia del Sardegna Open il sapore dell’evento, per il tennis sardo. Tutto pronto al Tc Cagliari per l'Atp Challenger 175 in programma da domani a domenica prossima sul “rosso” di Monte Urpinu. Per il secondo anno consecutivo, il circolo del capoluogo sardo ospiterà quello che, di fatto, è un SuperChallenger, sia per il montepremi, sia per il lotto dei partecipanti.

Tra gli italiani, grande attesa per Musetti, arrivato ieri sera da Madrid e, come detto, subito concentrato a testare i campi cagliaritani. Presenti anche Arnaldi (sconfitto 2-6, 6-4, 6-4 nel pomeriggio di ieri da Daniil Medvedev nell'Atp 1000 di Madrid), Lorenzo Sonego (ko 6-0, 6-3 per mano di Jannik Sinner) e Darderi. Flavio Cobolli è ancora in corsa a Madrid, dopo la splendida vittoria di ieri notte contro il cileno Jarryd. Non ci sarà Luca Nardi, dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Bucarest. Attesa per l'annuncio delle wild card, che potrebbero portare a Cagliari qualche altro grande nome del tennis italiano (improbabile Matteo Berrettini) e non solo: si attenderà fino a stasera, ultima giornata utile per eventuali forfait dopo quelli di Fabian Marozsan, Dusan Lajovic, Yannick Hanfmann e, come detto, Nardi.

Il campione

Occhi puntati sul francese Ugo Humbert, il francese campione uscente e numero 1 dell'entry list di quest'anno, che gioca alle 11 a Madrid contro il tedesco Jan Lennard Struff, testa di serie numero 1 nel torneo “rivale”, quello di Aix En Provence. Altro dubbio per il serbo Miomir Kecmanovic, che ha giocato nella tarda serata di ieri contro il norvegese Casper Ruud. In caso di una prossima rinuncia, entrerà nel tabellone principale Fabio Fognini che, in caso contrario, sembra in pole position per una wild card.

Sicura le wild card per le qualificazioni di Federico Salomone (tesserato per il Tc Terranova), che ha vinto l'Open Tc Cagliari, mentre torna a disposizione quella che sembrava sicuramente destinata all'algherese Lorenzo Carboni. Infatti, il numero 1 sardo – secondo la classifica mondiale – è volato a Roma per disputare le prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, che si disputeranno in contemporanea con il torneo cagliaritano. Per quanto riguarda le qualificazioni, presente Andrea Pellegrino, mentre sono attualmente fuori di due, tre e quattro posizioni Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli e Francesco Passaro (gli ultimi due sono già in città). Possibilità di sorprese positive per gli appassionati sardi fino a questa sera, quando verranno sorteggiati i tabelloni. Le qualificazioni si disputeranno da domani alle 10, mentre i primi servizi per quanto riguarda il main draw sono previsti ventiquattro ore dopo.

Grand’Italia al Forte

Andrea Picchione vince il quinto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy. Il numero 8 del seeding, tesserato dal Tc Cagliari per il campionato di Serie B che prende il via oggi, ha regolato 6-0, 6-2 in finale Federico Iannaccone. Finale tutta tricolore anche nel doppio maschile, con Luca Potenza e Stefano Reitano che hanno battuto 6-2, 6-4 Lorenzo Lorusso e Samuele Pieri. Italia protagonista anche nel singolare femminile con la numero 8 del seeding Lisa Pigato che rifila un doppio 6-1 all'ucraina Oleksandra Oliynykova e oggi sfiderà per il titolo la spagnola Andrea Lazaro Garcia. Il doppio femminile ha visto la polacca Martyna Kubka e l'olandese Eva Vedder superare le greche Eleni Christofi e Sapfo Sakellaridi.



