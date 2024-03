«Il Sarcidano? È in Sicilia» 

Tempio Pausania? Si trova nel Medio Campidano. Isili, Serri ed Escolca? In Sicilia. Non hanno molta dimestichezza con la geografia i tecnici che hanno sfornato centinaia di progetti per realizzare impianti eolici e fotovoltaici in Sardegna. Sui documenti presentati al Governo soffia il vento degli strafalcioni e degli errori, figli di un copia e incolla frenetico culminato con sviste grossolane. L’hanno scoperto i comitati che da più di un anno si oppongono alla speculazione energetica in Sardegna.

Gli strafalcioni

«Si tratta di progetti standard che di volta in volta vengono adattati alle differenti situazioni territoriali – afferma Luigi Pisci del Comitato Sarcidano Sicurezza Ambiente – nella fretta di consegnare i documenti per ottenere approvazioni e autorizzazioni nel minor tempo possibile, commettono errori incredibili. Ma in sede ministeriale nessuno li nota. La forma in questi casi è anche sostanza. Certe disattenzioni non sono tollerabili. Abbiamo trovato tantissimi strafalcioni leggendo tutte le carte dei progetti. Facciamo un lavoro minuzioso. Un controllo dettagliato dei documenti finalizzato a presentare tutte le osservazioni. Finora ne abbiamo esaminato svariate decine. Nel progetto “Lobadas” i Comuni di Escolca, Mandas, Serri e Isili risultano in Sicilia. Ci sono inoltre altre carenze nella relazione sul paesaggio, dove vengono sistematicamente ignorate le aree di rilevanza archeologica. Abbiamo segnalato tutti i siti e anche la distanza delle pale giganti dai punti di interesse storico e culturale». Nello stesso progetto gli attivisti del Comitato hanno notato un altro dato curioso: «L’impianto, a pieno regime, dovrebbe produrre 256mila gigawatt/ora ogni anno. Un’assurdità. La Lombardia tra fossili e rinnovabili ne produce 50mila».

Il Veneto nel Sulcis

Gli strafalcioni abbondano anche nei tantissimi progetti presentati per costruire nuovi parchi fotovoltaici. Nei documenti, spulciati dagli attivisti dei Comitato Nuraxino di Gonnesa e di Su Entu Nostu di Sanluri, sono state riscontrate numerose anomalie. «Abbiamo perso il conto di tutte le inesattezze presenti – racconta Giancarlo Ballisai – alcune sicuramente clamorose, come quella presente nel progetto per un parco di ottanta ettari a Carbonia, dove il cavidotto finisce a Vaglio in Basilicata. Roba da pazzi. E pensare che il progetto era stato autorizzato dalla Regione e pubblicato negli albi pretori di Carbonia, Portoscuso e Gonnesa. Nel parco "Cirfini”, previsto a Seruci, nella documentazione hanno allegato fotografie delle campagne venete. In altri si fa riferimento a terreni da espropriare, non nel Sulcis ma a Villacidro». In alcuni progetti presentati in Gallura, Tempio Pausania risulta nella provincia del Medio Campidano. «È chiaro che questi errori sono dovuti alla mancanza di conoscenza dei territori – dice Marco Pau, attivista di Sanluri – e alla fretta di presentare il maggior numero di progetti nel minor tempo possibile, senza fare verifiche né controlli. Questo dà l’idea della portata di questa speculazione. Anche per questa ragione invitiamo i cittadini a inviare le osservazioni al ministero, noi mettiamo a disposizione tutti i nostri documenti. Abbiamo dei gruppi di lavoro composti da esperti, che studiano e carte e segnalano tutte le anomalie. Che sono davvero tantissime. Ma sia chiaro che la battaglia continua».

RIPRODUZIONE RISERVATA