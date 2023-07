Il “sapore” del tifo: bottarga e casizolu con l’aritzese Pili  

Inviato

Saint-Vincent. Il suo stand è circondato dalle bandiere con i quattro mori insieme a quelle rossoblù, all’inizio della via Vittorio Veneto, il cuore pulsante di Saint-Vincent. Ci sbatti sopra se passi da quelle parti, e il suo sorriso ammaliante ti cattura quanto il profumo del casizolu o il colore ambrato della bottarga. Lo striscione sotto il bancone poi è una tentazione anche per i più distratti: “Antichi sapori dall’isola dei centenari”. Non c’è ritiro del Cagliari lontano dalla Sardegna senza Lallo Pili, 73 anni, storico commerciante di Aritzo che, dopo aver conquistato Pejo con i prodotti sardi, ha fatto strike anche a Saint-Vincent.

Gli spuntini

È arrivato in Val d’Aosta insieme alla squadra ed è diventato un’attrazione per i tanti tifosi rossoblù e, soprattutto, per i turisti, per lo più del Nord Italia. A ruba il pane carasau. «È la prima cosa che mi chiedono, l’ho finito quasi subito. Eppure, avevo portato cinquantasette cartoni con dodici pacchi ciascuno». Polverizzati in pochi giorni anche il torrone e il pecorino. “Sto per finire persino le scorte di bottarga e salumi. Tutti poi mi chiedono la fregola e quando scoprono che non c’è, restano delusi». Così Pili si è preso la scena gastronomica ai piedi delle Alpi. I suoi spuntini con i tifosi la sera poi - a base di lardo, prosciutto, formaggio, persino il “casu martzu” - sono ormai un appuntamento fisso. L’altra sera erano addirittura in trenta e hanno dovuto chiedere ospitalità nella sala esterna di un locale chiuso a quell’ora per starci tutti.

Forza Cagliari

«Voglio portare avanti la tradizione agroalimentare sarda anche fuori dall’Isola, ecco perché faccio tutto questo», spiega Pili, invitato proprio in questi giorni alla Fiera del Gusto che si terrà tra il 24 e il 26 settembre a Gorizia. «Unico rappresentante della Sardegna», mostra il petto orgoglioso mentre taglia un torrone al miele di corbezzolo e strizza l’occhio sinistro soddisfatto. «Buono, eh? È il migliore». A proposito, il Cagliari? «Ci toglieremo tante soddisfazioni anche quest’anno, ne sono certo».

