Il santuario sogna l’Unesco 

Sono arrivati da tutta l’Isola per partecipare alla “Giornata della cultura in Sardegna”, con la presentazione delle candidature Unesco: dall’archeologia ai borghi storici e d’arte. I progetti che mirano a un turismo culturale consapevole sono stati proposti dai Rotary club di Iglesias, Ozieri, Quartu e Sassari Nord.

La proposta

Il convegno nei locali di “Sa Prima Ighina” ha puntato subito i riflettori sullo studio del Rotary club centro Sardegna, presieduto da Raffaele Puddu, sul santuario di San Costantino tra storia, fede e tradizione. La candidatura del santuario è stata illustrata da Teresa Manca che ha messo in luce i punti di forza della proposta, che ora verrà fatta propria dalla commissione distrettuale beni culturali e rapporti con l’Unesco del distretto Rotary 2080 presieduta dall’architetto Tatiana Kirova. La studiosa da cinque anni porta avanti la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio identitario e culturale di ogni regione del distretto 2080 Lazio- Sardegna. «Il nostro club – ha evidenziato Teresa Manca - sempre attento alle tematiche riguardanti l’Isola e le zone interne, intende fornire un contributo di qualità nel settore del patrimonio dei beni culturali e identitari». Proposte apprezzate in particolare da Adriana Muscas del Rotary nternational e prossima governatrice per il 2024/25, ma anche dal conte Luigi Donà dalle Rose, presidente della Fondazione Porto Rotondo.

Le scoperte

Sono state presentate anche le scoperte nel villaggio neolitico di Serra Linta a Sedilo: la docente Anna Depalmas dell’Università di Sassari ha illustrato il lavoro e ha fatto da guida alle visite al villaggio e al Museo del territorio. “Le domus de janas”, arte e architettura nella Sardegna della preistoria, è stato invece il tema della relazione di Giuseppa Tanda, coordinatrice della candidatura Unesco. Molto interessate ai progetti le amministrazioni comunali, in testa quella di Sedilo con il sindaco Salvatore Pes. La conclusione è stata affidata a Maria Carla Ciccioriccio, governatrice del distretto 2080, l’incontro è stato coordinato dal giornalista Igor Stagliano. ( s.c. )

