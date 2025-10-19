Il santuario si colora di Sartiglia 

Una festa di fede e tradizione attorno alla Madonna del Rimedio. Per il Carnevale c’è ancora tempo ma ieri la città è stata invasa dai colori e dai suoni della giostra equestre in occasione del Giubileo della Sartiglia. Di buon mattino tamburini, trombettieri, cavalieri, gruppi folk, la corte di Eleonora d’Arborea, i gremi dei Contadini e dei Falegnami da piazza Roma hanno raggiunto il santuario, in coda il simulacro della Madonna su un pick-up e dietro i fedeli. Un'ora e mezzo tra rullate e squilli di tromba, poi la messa nel sagrato.

L’evento

Il rettore della basilica, monsignor Gianfranco Murru ha lanciato un appello per la preghiera: «Oggi si prega poco e male, non bisognerebbe mai stancarsi. Il Giubileo del mondo della Sartiglia serve anche a capire che Gesù va messo al primo posto per dare senso al resto. Abbiamo bisogno di cristiani credibili, non di credenti. Ricominciamo da oggi, dedichiamo tutti i giorni un po’ del nostro tempo al Signore». Dopo la messa l’esibizione dei “Tamburini e trombettieri della Pro Loco” con il gruppo dei bambini. Poi il gruppo “Città di Oristano” con il presidente Andrea Piras: «Una giornata unica, un momento di folklore e fede. È un onore suonare per la Madonna che ci protegge». La scena poi è tutta del gruppo folk Città di Oristano fondato da Enrico Fiori, accompagnato dall’organettista Vanni Masala. «Abbiamo concluso un’estate ricca di serate, ma ballare per la Madonna del Rimedio non è fatica, è gioia – ha detto il capogruppo Paolo Vanacore – ha unito in preghiera tutti noi». Ancora applausi per il gruppo folk “Is Floris Enrico Fiori” guidato da Katy Fiori, infine i “Tamburini e Trombettieri Sa Sartiglia”.

