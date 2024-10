Il santuario di san Francesco attende l’arrivo dei pellegrini 

In corso la festa in onore di San Francesco di Lula. Le celebrazioni nel santuario si concluderanno domani. Alle 7 la messa per l’arrivo dei pellegrini. Alle 11 la messa solenne presieduta da don Giuseppe Mattana e animata dal coro Grazia Deledda, alle 16 quella predicata da don Alessandro Mesina e alle 17 la celebrazione presieduta da don Paolo Carzedda. Lula sarà il teatro per le manifestazioni civili che coincidono con Autunno in Barbagia. Domani spettacoli itineranti di musica popolare. Il 5 e 6 ottobre mostre negli spazi di via Dei Mille e via Falqui. Esposti paramenti sacri e i tesori della chiesa parrocchiale, a cura di Giuseppe Zizi e don Antonio Cosseddu. (m. d.)

