«Il Santo Padre ascoltò la voce dei figli della crisi» 

«Un pensiero speciale va a te Papa Francesco. È stato un onore averti conosciuto, grazie per la speranza e la forza che ci hai dato, grande uomo pieno di carisma. Riposa in pace». Sono poche e semplici parole commosse quelle affidate ai propri social da Ivano Sais per salutare e ricordare il Santo Padre. Un addio particolarmente sentito da parte del giovane massargese, oggi 34enne, che reca impresso indelebilmente nella propria memoria quell’incontro a Cagliari del 22 settembre 2013 con il Pontefice appena eletto ed impegnato allora nel suo primo viaggio apostolico fuori Roma.

I ricordi

Ivano Sais era in piazza del Vaticano quando il Papa annunciò il viaggio in Sardegna per omaggiare, come ebbe a dire, «quei marinai sardi che vollero intitolare la capitale argentina con il nome della massima patrona della Sardegna, la Vergine di Bonaria». Erano i tempi della crisi, della sofferenza delle aziende del polo di Portovesme (niente di diverso da oggi), dei sogni infranti legati alle possibilità di rinascita ventilate con il Piano Sulcis ed in generale di una paura e di un’assenza di prospettive per il proprio futuro lavorativo che portò diversi giovani sulcitani a mobilitarsi per migliorare la propria situazione e quella di una intera platea di giovani e meno giovani. Così nacque il comitato “I Figli della crisi”, un gruppo di giovani studenti, lavoratori precari, disoccupati, figli di cassintegrati ed esodati, che già ben prima della visita del Papa si distinse per le proprie proteste, sit-in, rivendicazioni ma anche per le iniziative, dialoghi ed incontri portati avanti con Istituzioni e società civile.

L’incontro a Roma

Proprio in virtù di questo attivismo una delegazione del comitato venne invitata all’incontro cagliaritano ed il portavoce Ivano Sais ebbe l’onore di salire sul palco insieme al collega Riccardo Murgia e scambiare qualche parola con il Santo Padre. «Un incontro - commenta il 34enne - che ricorderemo per sempre e per il quale non smetteremo mai di ringraziare il compianto don Alberto Pistolesi, allora responsabile dell’Episcopale giovanile di Cagliari, e la Questura. Noi eravamo là per farci portavoce delle difficoltà dei giovani e della provincia più povera d’Italia e il Papa ci ha trasmesso un segnale forte, quello della speranza. Ci ha spronati ad andare avanti nella strada che avevamo imboccato, in quanto giusta, e le sue semplici parole ci hanno infuso ancora più coraggio». Un coraggio che pochi mesi dopo portò il gruppo anche bivaccare per 49 giorni sotto il Consiglio Regionale, trascorrendo Natale e Capodanno in tenda. Un dinamismo che non è stato sufficiente a migliorare la situazione ma che ancora oggi viene ricordato come un forte segnale di reazione.

L’impegno civile

«Continuano a scriverci in tanti, - dice Sais - ricordano le iniziative, le battaglie combattute, gli incontri a tutti i livelli. Siamo fieri di aver cercato di reagire ad una situazione, che purtroppo ancora oggi è la stessa, di gran lunga più grande di noi». Oggi, la scarsità di lavoro in Sardegna morde come allora e dopo vari lavori in diversi ambiti Ivano Sais, geometra, ha provato anche un’esperienza nella ristorazione in Danimarca prima di rientrare nella sua Villamassargia, dove conta di avviare presto un’attività nella ristorazione.

