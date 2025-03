Il santo dei miracoli che pochi conoscono 

Per i cagliaritani è la chiesa di Santa Rosalia dei frati Minori. Nella parte più alta del rione Marina, a due passi dal Bastione e vicino all’antica Porta Villanova, questa chiesa - che a metà Settecento sorgeva nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi – accoglie le spoglie di san Salvatore da Horta, uno dei più grandi taumaturghi della storia della Chiesa.

La storia del santo

Nato in Catalogna nel 1520, umile in ogni suo gesto miracoloso, proprio per il dono delle guarigioni ebbe l’incomprensione dei suoi confratelli e molti trasferimenti, da ultimo a Cagliari dove morì nel 1567. Scorrendo la sua vita negli anni del Concilio di Trento e della scomunica a Lutero, colpiscono le guarigioni di massa: per le cronache, «diecimila risanati in un solo giorno» e «colonne di carri, carichi di stampelle e grucce ormai inutili». Negli atti del processo canonico si legge: «La sua storia è un evento mai accaduto nella Chiesa dal tempo degli Apostoli». Eppure, san Salvatore conobbe persecuzioni, cambi di sede, l’esilio anche da morto: dalla prima sepoltura nel convento di San Mauro (dove muore il 18 marzo del 1567) alla traslazione, nel 1758, in una cappella laterale della chiesa di Santa Rosalia per poi essere sistemato, nel 1938, nel presbiterio, sotto l'altare maggiore di quello che oggi è il Santuario che porta il suo nome.

L’abbraccio della città

Ai quattro secoli e mezzo dalla morte, Cagliari ha riabbracciato il “fratello Salvatore”. È stata creata una nuova teca sepolcrale in plexiglass che accoglie lo scheletro: ben visibili parte del cranio, la colonna vertebrale, le ossa lunghe. Sopra, nel monumento bronzeo, il simulacro del santo con il nuovo saio e calzari ai piedi.

L’iniziativa per il ricordo

«Per il Giubileo», dice padre Graziano Malgeri, superiore del Convento di San Mauro «abbiamo pensato ai Mercoledì di san Salvatore, un pellegrinaggio delle sue reliquie in alcune parrocchie di Cagliari e hinterland, per far conoscere questo grande santo “cagliaritano”, soprattutto ai giovani, e nel suo nome prepararci alla Quaresima e alla Pasqua».

Gli spostamenti

Il pellegrinaggio di san Salvatore da Horta finirà il 5 marzo, Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima, con una celebrazione nella chiesa di san Mauro di Villanova alle 20, animata da giovani in preparazione della festa in programma il 18. Prima di conoscere la sua ultima destinazione, Salvatore da Horta vide in sogno «una città molto forte, che sta di là dal mare»: era Cagliari, dove avrebbe concluso la sua esistenza terrena e dove, a distanza di quasi 460 anni, attende ancora di essere riscoperto e valorizzato.

