Il “Santo dei Millennial” e il miracolo degli ascolti 

Ascolti da record: il racconto del “Santo dei Millennial” fa il miracolo in tv. “Il mio nome è Carlo”, il film incentrato sulla vita di Carlo Acutis e trasmesso in prima serata su Canale 5, ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, monopolizzando la serata televisiva italiana di domenica. Il film biografico, diretto da Giacomo Campiotti, ha catalizzato l’attenzione di 4.269.000 spettatori, toccando la straordinaria soglia del 29,6 per cento di share e surclassando nettamente la proposta di Rai 1 (“Lo sposo indeciso” con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli), rimasta ferma al 10,8 per cento

Questi dati Auditel certificano non solo un successo commerciale clamoroso per Mediaset, ma delineano un profondo mutamento nelle preferenze del pubblico generalista. A colpire gli analisti televisivi sono stati soprattutto i dati disaggregati: la fiction ha registrato picchi vicini al 40 per cento di share e, dato ancora più significativo per una rete commerciale, ha intercettato una quota altissima di pubblico giovane, raggiungendo il 32,6 per cento di share tra i ragazzi. Il trionfo della produzione evidenzia il forte interesse collettivo per la figura del primo “Santo Millennial”. La storia di Carlo, un adolescente che amava i computer e utilizzava internet come strumento di fede prima della sua tragica scomparsa nel 2006, è riuscita a trasmettere un messaggio universale. Il pubblico ha dimostrato di premiare racconti profondi, spirituali ed emotivamente sinceri, capaci di distaccarsi dalle tradizionali logiche dei palinsesti.

RIPRODUZIONE RISERVATA