«Il Santissima Trinità merita più attenzione» 

«L’ospedale Santissima Trinità deve riacquisire la sua identità territoriale, è un presidio di estrema importanza per la sua collocazione logistica in città». Così in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Edoardo Tocco, che spiega: «Il Pronto soccorso è strapieno a ogni ora del giorno e della notte, molti reparti hanno carenza di personale, soffrono Urologia, Malattie infettive, Radiologia, Geriatria, Cardiologia. Ginecologia e Ostetricia, con centinaia di parti all’anno, dovrebbero ricevere maggiore attenzione».

L’appello di Tocco è forte e chiaro: «L’assessore Bartolazzi e la Giunta regionale trovino soluzioni immediate, non pensino soltanto ai nuovi commissari. Abbiamo più volte sollecitato incontri in aula con i vertici regionali, invitando il sindaco a farsi da portavoce».

Prosegue: «Non possiamo perdere altro tempo, continuiamo a ricevere molte lamentele da parte degli operatori sanitari, da medici, infermieri, ausiliari, con carichi di lavoro enormi. Non dimentichiamo ai tempi del Covid il Santissima Trinità è stato un ospedale in trincea, tutti devono avere più rispetto per questa storica struttura, e valutare investimenti e risorse per risolvere i problemi che lo attanagliano».

RIPRODUZIONE RISERVATA