Il sant’Elena vola con il duo Mura-Ragatzu per l’accademia sulcitana è notte fonda 

Sant’Elena 4

Acc. Sulcitana 0

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Minerba, Loi (37’ st Auriemma), Delogu (33’ st Lai), Cogoni, Fredrich, Antinori (32’ st Congia), Ragatzu, Mura (33’ st Tumatis), Serrau (21’ st Tocco), Mancusi. In panchina Giganti, Fancello, Coiana, Boi. Allenatore Antinori.

Accademia Sulcitana (4-2-3-1) : Marongiu, Zedda, Bratzu (21’ st Festino), Fadda, Mudu, Mereu (1’ st Piras), Contu, Arangino (1’ st Bel-

lanza), Ruggeri, Serra (27’ st Fod-

di), Cacciuto (1’ st Casu). In pan-

china Piddia, Mattana, Scannella, Pinna. Allenatore Dessì.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 10’, 22’ Mura, 13’, 41’ Ragatzu.

Note : ammoniti Loi, Mereu, Fad-

da, Contu, Zedda, Ruggeri. Recu-

pero 2’ pt-3’ st. Spettatori 250.

Settimo San Pietro. Il Sant’Elena suona la quarta. I quartesi si impongono 4-0 sull’Accademia Sulcitana (nell’esordio in panchina dell’ex Cristian Dessì) e lanciano segnali confortanti per un campionato da protagonisti. La gara si decide tutta nella prima frazione, con le doppiette di Mura, il migliore in campo, e di Ragatzu, che conosce ancora l’arte di farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.

E dire che era partita meglio l’Accademia, con un’occupazione insistita della metà campo avversaria. Eppure, alla prima percussione, il Sant’Elena stappa la gara: scocca il 10’, Mura prende palla ai 25 metri, scarta tre avversari in slalom e calcia sul palo lontano con un violento tiro che fulmina Marongiu. L’Accademia non fa in tempo a riassestarsi che, dopo tre minuti, è il 13’, Friedrich tocca di testa da sinistra in piena area per Ragatzu che, in solitudine, batte ancora il portiere ospite. Trascorre un’altra manciata di minuti e, al 22’, Mura, da dentro l’area, batte Marongiu, evidenziando le incertezze della difesa sulcitana. Infine, al 41’, su traversone di Mura dall’out sinistro, Ragatzu svetta di testa e sigla il 4-0.

Nella ripresa il Sant’Elena si abbassa, controlla la gara e concede a Bellanza due palle gol, tra l’8’ e il 15’: sulla prima è bravo Sanna, sulla seconda il giovane spreca da due passi l’occasione di rendere il punteggio meno pesante.

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