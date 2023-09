Il Sant’Elena va, un gol di Caboni piega la Tharros 

Sant’Elena 1

Tharros 0

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Minerba, Ibba, Fadda, Vignati, L. Pinna, Pilleri (21’ st Atzei), Rotaru (30’ st Murgia), Porru, Caboni (17’ st Floris), Piroddi (42’ st Tesio). In panchina Celli, Onnis, Melis, Le. Pinna, Mura. Allenatore M. Piras.

Tharros (4-4-2) : Cabasino, Boi, Panza, Facelli, Perilli (42’ st Fresu), A. Piras (21’ st Lonis), Arnaudo (37’ st Fadda), Sanna, Calaresu, Atzori (37’ st Carboni), Sanna (21’ st La Valle). In panchina G. Meru, Sergi, A. Mereu, Foddis. Allenatore Lai.

Arbitro : Mammoli di Perugia.

Rete : al 38’ pt Caboni.

Note : ammoniti Caboni, Arnaudo, Boi. Recupero 2’ pt – 5’ st. Spettatori 0.

Il Sant’Elena bagna l'esordio in campionato con una vittoria di misura. Basta un gol di capitan Caboni per portare a casa i primi tre punti della stagione anche se con qualche sofferenza di troppo. La Tharros, infatti, ha messo in difficoltà i quartesi in più fasi della gara, senza riuscire a trovare la via del gol. Questo anche per merito del portiere biancoverde, Fortuna, che ha salvato i suoi con alcune parate decisive. Dall’altra parte, la squadra di Marco Piras ha dimostrato di saper soffrire, reggendo dal punto di vista difensivo nel momento in cui è aumentato il forcing avversario nella ripresa.

Per il Sant’Elena è una vittoria che ha il retrogusto amaro. La partita, infatti, si è disputata al campo di Mulinu Becciu a porte chiuse per l’inagibilità della tribuna centrale. La società quartese fa presente che soltanto nella giornata di sabato, a 24 ore dalla partita, ne è stata data comunicazione. Nonostante questo, numerosi supporters non hanno fatto mancare il proprio sostegno a Caboni e compagni fuori dall’impianto sportivo.

La gara

La Tharros parte subito aggressiva. Già al 1’ Arnaudo chiama in causa Fortuna. Dopo una fase di studio, gli ospiti sfiorano il gol al 26’ con la botta da fuori di Atzori. I quartesi rispondono poco dopo con Sanna che, messo in porta da Caboni, sbaglia i tempi di inserimento davanti a Cabasino. La gara è molto combattuta, con interventi al limite del giallo non sanzionati dal direttore di gara. Al 36’ Minerba sbaglia un disimpegno, Carboni ne approfitta e serve un filtrante per Sanna ma Fortuna interviene. Al 38’ il Sant’Elena passa in vantaggio: punizione dalla trequarti calciata da Fadda, Cabasino respinge, palla sulla traversa e Caboni, sottoporta, insacca per l’1-0. Poco dopo Fortuna compie un miracolo sul colpo di testa di Arnaudo.

Ripresa

Gli oristanesi aumentano la pressione e ci provano soprattutto da calcio d’angolo, con Calaresu e Facelli. Al 10’ Fortuna salva ancora su Sanna su una conclusione ravvicinata. Tharros a un passo dal pari al 31’ sull’incornata di Calaresu da calcio d’angolo. I minuti finali sono concitati. Gli oristanesi si buttano in avanti ma soffrono le ripartenze del Sant’Elena. A 1’ dalla fine Porru sigla il 2-0 ma l’arbitro annulla per offside.

