Il Sant’Elena va sull’usato sicuro: il tecnico è Rinino 

Quartu. Crisi tecnica risolta in casa Sant’Elena (Eccellenza). Dopo l’esonero dell’allenatore Tonio Madau, decisione legata ai deludenti risultati di questo inizio stagione (la squadra è ultima con soli tre punti, frutto di altrettanti pareggi, la società quartese ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra a Maurizio Rinino, ex giocatore di Chievo e Mantova. Per lui si tratta di un ritorno, visto che aveva già guidato i biancoverdi nella scorsa stagione.

La società

L’annuncio ufficiale è arrivato martedì a fine serata direttamente dal patron Luca Meloni, che ha spiegato le ragioni della scelta. «Abbiamo deciso di puntare su un tecnico che conosce bene l’ambiente e la mentalità del club. Rinino ha già dimostrato di saper lavorare con serietà e competenza. Conosciamo le sue qualità e siamo convinti che possa riportare entusiasmo e risultati positivi», ha dichiarato il massimo dirigente.

Il passato

Rinino, che nella passata stagione aveva condotto il Sant’Elena fino alla terza posizione nel girone A di Promozione prima dell’esonero arrivato a undici giornate dal termine, torna a guidare la squadra con l’obiettivo di invertire la rotta e risalire la classifica. Nella stagione 2023/24, ugualmente in Eccellenza, era già subentrato a Fabio Vignati mostrando subito un buon impatto tecnico e gestionale.

La società ha valutato anche altri profili prima di prendere la decisione definitiva: tra i nomi circolati figuravano quelli di Andrea Cocco, Paolo Busanca e Franco Giordano, tutti esperti, ma alla fine la scelta è ricaduta su Rinino per la sua conoscenza del gruppo e per il legame consolidato con l’ambiente quartese.

In campo

Il nuovo tecnico ieri ha diretto il suo primo allenamento e domenica farà il debutto ufficiale nella difficile trasferta sul campo dell’Iglesias, match che segnerà il primo vero banco di prova della sua seconda avventura sulla panchina biancoverde.

