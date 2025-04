Il Sant’elena va ai playoff 

Sant’Elena 5

Orrolese 0

Sant’Elena (4-3-1-2) : Sanna, Dessí, Amud, Minerba, Pinna, Angiargia, Rotaru, (33’ st Giancarli), Delogu (28’ st Tamburini), Zeby (15’ st Pilleri), Iesu (35’ st Auriemma), D’Agostino (30’ st Piras). In panchina Casula, Onnis, Ferro, Cordeddu. Allenatore Loi.

Orrolese (4-4-2) : Piroddi (42’ st L. Mura), Cirina, M. Mura, Addis, Chulia, Anedda (42’ st Onnis), Erriu, Caballero, S. Mura, Porcedda (42’ st Tocco), Serio. In panchina Garau, Pisano. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Corda di Tortolì.

Reti : 12’ pt Zeby, 36’ pt Angiargia; 10’ st Minerba, 27’ st D’Agostino, 34’ st Dessì.

Note : nessun ammonito; gara sospesa per 20’ nel primo tempo causa pioggia.

Alla fine, il Sant’Elena canta di gioia. I quartesi regolano con un larghissimo 5-0 la già retrocessa Orrolese e centrano i playoff (sfideranno l’Usinese). Stagione incredibile quella dei biancoverdi, passati dalla zona retrocessione, al sogno del primo posto, al timore di non centrare gli spareggi dopo il ko interno col Cus Cagliari.

Dominio

La gara con l’Orrolese è senza storia, giusto l’attesa di sbloccarla al 12’ con un bel diagonale di Zeby. Gli ospiti non tirano mai nello specchio. Al 29’ del primo tempo la pioggia obbliga l’arbitro a mandare tutti negli spogliatoi per 20 minuti. Si riparte e il Sant’Elena raddoppia: traversone di Iesu da destra, Angiargia svetta nell’area affollata e gonfia la rete. La ripresa offre altre 3 reti: al 10’ Minerba si incunea da sinistra e, in diagonale, segna la sua prima rete in stagione per il 3-0. Alla festa non può mancare D’Agostino, servito da una palla delicata di Iesu al 27’, che chiede solo di essere girata di testa in rete per il 4-0. Infine, al 34’, c’è gloria anche per Dessì, che realizza il 5-0. Ora viene il difficile ma, per ora, a Quartu è il momento di sognare.

