Il Sant’Elena torna a casa? 

Tredici anni senza una casa stabile. Il Sant’Elena ha un passato glorioso ma un presente privo di un fortino all’altezza della sua storia. Per il futuro, chissà. Lo stadio di Is Arenas è chiuso da tempo ed è impraticabile; quello di Sa Cora non è adeguato a ospitare i più importanti tornei calcistici regionali. Quartu, terza città dell’Isola, non ha un impianto come si deve. Così da tempo la squadra deve chiedere aiuto ai centri vicini.

Forse però potrebbe rivedere la luce entro fine anno: l’obiettivo del Comune è rendere utilizzabile il vecchio stadio entro il 2025 o per l’inizio del 2026. Chissà: studi di fattibilità, progetti, revisioni, bandi di gara e lavori devono procedere senza intoppi per ottenere quel risultato.

Il problema

La necessità del Sant’Elena di spostarsi verso altri lidi è un problema datato e sottolineato ulteriormente lunedì scorso dal giocatore Igor Minerba nella trasmissione “L’Informatore sportivo” su Radiolina: la sua formazione, ha detto, «non ha la spinta del pubblico», che «fatica a venire a vederci». La squadra ha come base per gli impegni casalinghi il terreno di Mulinu Becciu, a Cagliari, mentre nella scorsa stagione usava anche le strutture del «Borgo Sant’Elia» e «di Capoterra», aveva detto il presidente Luca Meloni nel febbraio 2024 all’indomani della comparsa, sulle tribune di Is Arenas, di uno striscione appeso dagli ultras: «Ci siamo rotti i c…. Dateci uno stadio”.

La squadra annaspava in Eccellenza, poi è retrocessa; oggi è terza in Promozione e spera di riconquistare subito il massimo torneo regionale. La domanda è: dove potrebbe essere avendo un proprio impianto nel quale quale allenarsi e giocare regolarmente col sostegno dei tifosi?

Il Comune

Un anno fa Meloni aveva ringraziato «l’amministrazione cittadina» perché «assieme al sindaco Graziano Milia sta dimostrando di tenere allo sport e al Sant’Elena». Da allora è cambiato poco ma dal punto di vista burocratico qualcosa si è mosso, seppure coi tempi lunghi dei percorsi amministrativi. Antonio Conti, assessore ai Lavori pubblici, spiega che il Comune ha «risolto» il contenzioso con l’impresa che si era occupata di ristrutturare Is Arenas ai tempi in cui lo utilizzò il Cagliari Calcio. «Dal 2024 l’area è libera da impedimenti giuridici che bloccavano il nostro intervento», sottolinea l’esponente della Giunta, il quale inoltre sottolinea come in ogni caso l’amministrazione avesse predisposto «un programma» operativo sin dal 2022.

I fondi

Il progetto, approvato, ha un valore «di oltre 4 milioni». Il Comune ha «avuto 2,1 milioni dalla Città metropolitana» e affidato l’incarico di progettazione, attualmente «in conferenza di servizi». Il primo lotto riguarda «gli spogliatoi, la casa del custode, la tribuna e i bagni per il pubblico». Contemporaneamente «abbiamo eseguito l’accertamento tecnico preventivo e chiesto alla Regione i finanziamenti per il nuovo terreno di gioco e la pista di atletica» ottenendo «a fine 2024 un altro milione, cui si aggiungono 214mila euro comunali». Il quadro economico finale «è stato approvato in Giunta e in Consiglio mercoledì scorso». Ora, «imprevisti a parte», l’obiettivo è «affidare i progetti esecutivi entro febbraio». Poi, «se tutto andasse bene, entro l’estate si potrebbe bandire la gara». Per il campo di gioco, in erba naturale, serviranno «tre mesi» di lavori. Quindi si penserà alla pista di atletica.

A quel punto l’impianto tornerà utilizzabile. «Speriamo per fine 2025 o entro i primi mesi del 2026», sottolinea l’assessore. Ma non è detto che lo avrà il Sant’Elena. «Con la società abbiamo ottimi rapporti», specifica Conti, «ma l’assegnazione avverrà tramite un bando di gara». Che potrebbe vincere qualcun altro. Sarebbe una beffa.

