Il Sant’Elena saluta e per il futuro guarda ai giovani 

Quartu. Retrocesso già alla quintultima giornata dopo un campionato condotto sempre nelle ultime posizioni. La sconfitta contro l’Ilvamaddalena ha decretato l’addio del Sant’Elena all’Eccellenza, primo verdetto stagionale in un campionato che si appresta a vivere la volata finale: mancano tre gare.

Ora i biancoverdi devono ricominciare dal torneo inferiore ma nel club nessun dramma: le attenuanti non mancano. La squadra era stata ripescata soltanto ai primi di agosto in virtù del risultato ottenuto nei playoff di Promozione nella stagione precedente. Da lì è stata una corsa contro il tempo per allestire un organico inizialmente costruito per affrontare una competizione di rango minore. Poi la società è intervenuta a stagione in corso nel tentativo di colmare il gap con le avversarie senza riuscire però a invertire la rotta. Il divario con le altre realtà, spesso dotate di budget nettamente superiori, si è rivelato troppo ampio. A complicare ulteriormente il percorso, l’impossibilità di disputare le gare casalinghe a Quartu: la squadra infatti ha giocato le proprie partite interne a Settimo San Pietro.

«Sapevamo di dover affrontare tante difficoltà», spiega il patron Luca Meloni, «il campionato di Eccellenza è durissimo, ormai vicino al semiprofessionismo. Ci sono società che hanno investito anche cinque volte più di noi. Devo essere sincero: anche gli episodi non ci sono stati favorevoli. A eccezione della gara con l’Ilvamaddalena, la squadra ha sempre lottato. In alcune occasioni è mancata un po’ di esperienza, ma guardiamo avanti». Lo sguardo è già rivolto al futuro e al prossimo anno: «Allestiremo una rosa competitiva, senza perdere di vista il nostro settore giovanile che rappresenta il fiore all’occhiello della società. Abbiamo tutte le squadre impegnate nei tornei regionali».

Ancora da definire il futuro della guida tecnica e l’eventuale conferma di Maurizio Rinino, subentrato a stagione in corso. «È prematuro fare valutazioni», aggiunge Meloni, «mancano ancora tre partite e intendiamo onorarle come abbiamo sempre fatto». Sulla questione impianti «i lavori allo stadio Is Arenas sono iniziati ed è un segnale positivo. Speriamo di poter tornare a giocare a Quartu già dalla prossima stagione. Nel frattempo desidero ringraziare il Comune di Settimo San Pietro per l’ospitalità».

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