Il Sant’Elena passa in casa del Vecchio Borgo  

Vecchio Borgo 0

Sant’Elena 2

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Dal Molin, Kemache, Cara, Ataldi (20’ st El Ardoudi), Demurtas, Ferrer, S. Murgia, Omisse (20’ st Picciau), Pinna (30’ st Riberi), Radovanovic, Martin. In panchina Congiu, Coulibaly, Luciano, Melis, G. Murgia, M. Murgia. Allenatore Rocchigiani (V. Murgia squalificato).

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Lai, Delogu, Cogoni, Fredrich, Minerba (38’ st Auriemma), Ragatzu (43’ st Tumatis), Mura (30’ st Tocco), Serrau, Congia, Mancusi. In panchina Loi, Giganti, Rotaru, Pulcrano, Coiana, Aru. Allenatore Antinori.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 36’ Ragatzu; nella ripresa 30’ Cara (a).

Note : ammoniti Martin, Cara, Minerba, Serrau. Recupero 2’pt-3’st.

Sinnai. Il Sant’Elena passa contro il Vecchio Borgo Sant’Elia, imponendosi per 0-2 al termine di una gara decisa da un gol per tempo. I cagliaritani partono con intraprendenza e all’11’ vanno vicini al vantaggio con Ataldi che sfiora il palo. Il Vecchio Borgo prova a rendersi pericoloso, ma al 36’ sono gli ospiti a sbloccare il risultato: Ragatzu sfrutta un cross dal fondo e di testa insacca alle spalle dell’incolpevole Dal Molin.

Nella ripresa i quartesi cercano di consolidare il vantaggio e al 12’ trovano la via della rete con Ferrer, bravo a finalizzare un’incursione di Martin Pereiro. L’arbitro, tuttavia, annulla su segnalazione dell’assistente. Il Sant’Elena continua a spingere e al 23’ è ancora Ferrer a rendersi pericoloso, costringendo Sanna a una deviazione fortuita di piede. Il raddoppio arriva al 30’: Cara, nel tentativo di intervenire e allontanare il pallone, devia sfortunatamente nella propria porta, battendo il portiere di casa in uscita. Un episodio che spegne le speranze del Vecchio Borgo.

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