SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Bellavista.
12 ottobre 2026 alle 01:45

Il Sant’Elena passa in casa del Vecchio Borgo  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vecchio Borgo 0

Sant’Elena 2

Vecchio Borgo Sant’Elia (4-3-3) : Dal Molin, Kemache, Cara, Ataldi (20’ st El Ardoudi), Demurtas, Ferrer, S. Murgia, Omisse (20’ st Picciau), Pinna (30’ st Riberi), Radovanovic, Martin. In panchina Congiu, Coulibaly, Luciano, Melis, G. Murgia, M. Murgia. Allenatore Rocchigiani (V. Murgia squalificato).

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna, Lai, Delogu, Cogoni, Fredrich, Minerba (38’ st Auriemma), Ragatzu (43’ st Tumatis), Mura (30’ st Tocco), Serrau, Congia, Mancusi. In panchina Loi, Giganti, Rotaru, Pulcrano, Coiana, Aru. Allenatore Antinori.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : nel primo tempo 36’ Ragatzu; nella ripresa 30’ Cara (a).

Note : ammoniti Martin, Cara, Minerba, Serrau. Recupero 2’pt-3’st.

Sinnai. Il Sant’Elena passa contro il Vecchio Borgo Sant’Elia, imponendosi per 0-2 al termine di una gara decisa da un gol per tempo. I cagliaritani partono con intraprendenza e all’11’ vanno vicini al vantaggio con Ataldi che sfiora il palo. Il Vecchio Borgo prova a rendersi pericoloso, ma al 36’ sono gli ospiti a sbloccare il risultato: Ragatzu sfrutta un cross dal fondo e di testa insacca alle spalle dell’incolpevole Dal Molin.

Nella ripresa i quartesi cercano di consolidare il vantaggio e al 12’ trovano la via della rete con Ferrer, bravo a finalizzare un’incursione di Martin Pereiro. L’arbitro, tuttavia, annulla su segnalazione dell’assistente. Il Sant’Elena continua a spingere e al 23’ è ancora Ferrer a rendersi pericoloso, costringendo Sanna a una deviazione fortuita di piede. Il raddoppio arriva al 30’: Cara, nel tentativo di intervenire e allontanare il pallone, devia sfortunatamente nella propria porta, battendo il portiere di casa in uscita. Un episodio che spegne le speranze del Vecchio Borgo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il Focus

«Va bene la riqualificazione Ma chi pagherà gli interventi?»

Le valutazioni di costruttori, ingegneri e proprietari: «Norme chiare, tempi adeguati e sostegni alle famiglie» 
Ma.Ra.
La tragedia

Auto a fuoco, Serdiana piomba nel lutto

È un operaio 49enne la vittima dello scontro di sabato notte vicino a Soleminis 
Raffaele Serreli
L’allarme

Speleologo intrappolato da una frana in grotta  a dieci metri sotto terra

Squadre di soccorso mobilitate nel Supramonte di Urzulei 
Simone Loi
Regione

«I partiti nazionali sono opportunisti»

Peru (Sardegna al Centro 20Venti): ci chiamano solo in vista di elezioni 
Roberto Murgia
Il Campo largo

Conte-Schlein, scintille su Renzi

M5S: il Pd chiarisca le alleanze. La segretaria dem: no agli errori del 2022 
La guerra

Tregua energetica, Zelensky sfida Trump

«Non sapevo», e neanche Mosca conferma. L’America minaccia lo stop all’invio di armi 