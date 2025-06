Il Sant’Elena ha scelto: Madau nuovo allenatore  

È Antonio Madau il nuovo allenatore del Sant’Elena (Promozione). L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale della società biancoverde, che ha reso nota la decisione di affidare a Madau la guida tecnica della prima squadra, dando il via a «un nuovo percorso che sta per cominciare, con entusiasmo, ambizione e tanta voglia di continuare a crescere». A distanza di appena una settimana dall’addio all’ormai ex tecnico Andrea Loi, la dirigenza ha scelto di puntare sul 47enne Madau, reduce da una salvezza ottenuta nella scorsa stagione con l’Atletico Cagliari, sempre in Promozione.

Curriculum e staff

Nel curriculum del nuovo mister figurano anche le esperienze con il Sestu in Prima Categoria, il Monastir in Eccellenza, e con Tharros, Sigma e Quartu 2000 in Promozione. Un tecnico apprezzato per la capacità di valorizzare i giovani e ottenere risultati solidi in diverse piazze. Con lui, arrivano anche il vice allenatore Andrea Manca e il preparatore dei portieri Fabrizio Cogoni, a completare lo staff tecnico. «È un tecnico esperto, che conosce bene la categoria nonostante la giovane età», dice il patron del Sant’Elena, Luca Meloni. «Rappresenta l’evoluzione di un percorso che intendiamo migliorare». Nella passata stagione, i quartesi hanno chiuso al terzo posto la stagione regolare, guadagnandosi l’accesso ai playoff: dopo aver superato l’Usinese in semifinale, sono stati sconfitti dal Tortolì nella finalissima.

