Il Sant’Elena gioca bene ma non è concreto Festa Li Punti con i centri di Padovani e Sylla 

Sant’Elena 0

Li Punti 2

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Delogu (34’ st Minerba), Ibba, Fadda, Vignati, Pinna, Floris, Pilleri (28’ st Mura), Porru, Rotaru, Piroddi (34’ st Pedoni). In panchina Celli, Atzei, Murgia, Pintus, Melis, Onnis. Allenatore Piras.

Li Punti (4-3-3) : Pittalis, Castigliego, Mastino, Troisi (38’ st Ruiu), Cocco, Salas, Rako (27’ st Onali), Spano, Padovani (46’ st Canessa), Pucinelli, Lerech (41’ st Sylla). In panchina Mannoni, Columbu, Manca, Masala, S. Salis. Allenatore C. Salis.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : 37’ pt Padovani, 44’ st Sylla.

Note : espulsi Pinna per doppia ammonizione e Piroddi. Ammoniti Fadda, Pucinelli, Padovani, Ruiu. Recupero 1’ pt, 6’ st. Spettatori 100.

Il Li Punti supera 2-0 un ottimo Sant’Elena nel campo di “Mulinu Becciu”. Una vittoria cinica, quella dei sassaresi, giunta al termine di una gara tesa e combattuta. I quartesi, infatti, recriminano per alcune decisioni arbitrali.

La cronaca

Il Li Punti parte subito forte: al 3’ Spano colpisce il palo dalla distanza. La gara è vivace sin dalle prime battute e il gol sembra nell’aria. Il Sant’Elena al 26’ sfiora il vantaggio con Floris, sinistro dal limite di poco fuori. Al 29’ i quartesi protestano per un presunto tocco di mano in area di Mastino. Poco dopo Vignati, dagli sviluppi di un corner, pareggia il conto dei legni. Il Sant’Elena ci crede ma al 37’ Padovani sigla, su punizione, la rete dell’1-0 per i sassaresi.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa la squadra di Piras va vicino al pareggio con Rotaru, al 6’ e al 7’. Fadda chiama in causa al 14’ Pittalis su punizione. Al 16’ i quartesi rimangono in dieci per l’espulsione di Pinna. Il Li Punti attende per poi ripartire in contropiede. Il Sant’Elena insiste, con Porru che in girata di testa non trova la porta.

Ma il Li Punti è devastante nelle ripartenze e al 44’ Sylla segna il 2-0 che chiude i giochi. La sensazione è che l’attaccante fosse oltre la linea dei difensori. Ne nascono delle proteste, con Piroddi espulso dalla panchina.

