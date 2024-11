il sant’elena fugge, il tortolì recupera 

Tortolì 2

sant’Elena 2

Tortolì (4-4-2) : Doumbouya, D. Mameli, De Zan (1’ st Marcos Pereira), Marcich, Contu (1’ st L. Orrù); S. Orrù, M. Serra, Ferrareis, Pili (27’ st Cissè); Acosta, Vincis (1’ st Oses). In panchina Tangianu, M. Mameli, F. Serra, Lobina, Forense. Allenatore Mereu.

Sant’Elena (4-2-3-1) : Celli, Minerba, Pinna, Dessì, Angiargia; Pilleri, Delogu; D’Agostino, Ferro (35’ st Piras), Amud (25’ st Perinozzi); Iesu. In panchina A. Serra, Tamburini, Giancarli, S. Saba, M. Saba, Boi, Onnis. Allenatore Rinino.

Arbitro: Zappino di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 15’ Dessì, 30’ Ferro; nella ripresa, 10’ S. Orrù, 25’ Oses.

Note : ammoniti Pili, Marcich, Mereu, Angiargia, Dessì, D’Agostino, Perinozzi, Iesu, Pinna; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 250.

Tortolì. Viaggio all’inferno e ritorno. Il Tortolì si complica la vita, va sotto 2-0 nel primo tempo e quando tutto sembra compromesso tira fuori l’orgoglio riuscendo a strappare un pari (quasi) insperato. Il Sant’Elena si morde le mani per una gara che si era messa in netta discesa. Vantaggio al 15’ con Emanuele Dessì, poi raddoppio alla mezz’ora con Ferro. Il Tortolì è in difficoltà e gli ospiti, tra le cui fila milita l'ex Alessio D'Agostino, sembrano giocare sul velluto.

Nell’intervallo il tecnico Tore Mereu rivoluziona la squadra mandando in campo anche i nuovi Marcos Pereira e Oses, oltre a Lorenzo Orrù. È l’altro Orrù, Simone, il capitano, a suonare la sveglia e dare inizio alla rimonta. L’esterno fa 1-2 al 10’, poi (25’) è la punta Argentina Oses, arrivato in settimana dal Siniscola dove ha segnato cinque reti in questa prima parte di stagione, a rimettere tutto in equilibrio battendo Celli. Il pari scalda il pubblico del Fra Locci che a quel punto ci crede ma la sfida finisce virtualmente alla mezz’ora. Nella parte finale le squadre ci provano timidamente, ma il risultato non cambia più.

RIPRODUZIONE RISERVATA