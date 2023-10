Il Sant’Elena frena 

Sant’Elena 0

Bosa 0

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna; Delogu, Ibba, L. Pinna, Minerba; Rotaru, Fadda, Pilleri (16’ st Atzei); Floris (38’ st Vignati), Porru, Piroddi. In panchina Celli, Pedoni, Pintus, Melis, Mura, Onnis, Anedda. Allenatore Piras.

Bosa (3-5-2) : Idrissi; Grella, Onganía, Pischedda (40’ st Pes); Maganuco (8’ st Avellino), Unali, Maquiesse, Fortunato, Di Angelo; Sagitov, G. Pinna (30’ st Ruggiu). In panchina Murtas, Mattiello, Spanu, Marras, Avellino, Carta, Solinas. Allenatore S. Carboni.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Note : espulso L. Pinna al 37’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Pischedda, Maquiesse. Recupero 2’ pt-5’ st.

Nessuna rete fra Sant’Elena e Bosa, coi quartesi che chiudono in dieci ma sfiorano nel recupero il gol vittoria. Si è giocato al campo della Ferrini, per via dell’inagibilità della tribuna in via Crespellani, sempre a Cagliari, dove i biancoverdi hanno disputato le precedenti partite casalinghe.

Primo tempo

Comincia meglio il Sant’Elena: all’8’ cross da sinistra per la bella conclusione al volo di Floris che termina alta. Al 14’ Idrissi si oppone a un tentativo di Piroddi, sulla ribattuta Pilleri manda alto. Replica ospite con una doppia opportunità per Fortunato: sulla prima calcia sul fondo, sulla seconda ci prova su punizione da trenta metri e centra in pieno l’incrocio dei pali. Ancora il Bosa al 36’, cross per il colpo di testa di Giovanni Pinna e Fortuna para. Proprio al 45’ sinistro di Porru dal limite e Idrissi blocca.

Secondo tempo

Ripresa che per una ventina di minuti non vede particolari occasioni, poi mischia nell’area del Sant’Elena con Onganía che si ritrova il pallone a pochi metri dalla porta ed è murato sulla sua conclusione. Va ancora vicino al gol il Bosa, altre due volte con Fortunato: al 27’ con una punizione fuori di poco e tre minuti più tardi con un gran destro a un passo dall’incrocio dei pali, in mezzo Idrissi respinge di pugno una conclusione di Floris. A otto minuti dal termine Luigi Pinna, già ammonito in chiusura di primo tempo, prende il secondo giallo per aver interrotto un’azione ospite con la mano. Piras manda subito dentro Vignati al posto di Floris, nonostante il difensore non sia al meglio, sulla punizione seguente di Ruggiu para fortuna. Pur essendo con l’uomo in meno il Sant’Elena potrebbe vincerla al 48’: Piroddi si libera bene in area ma il suo tiro è sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol ai propri tifosi.

